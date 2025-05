Il Times incorona Meloni: “Ora spiegatelo a chi la definiva isolata” | Con Boni Castellane

Mentre in Italia persiste una narrazione critica che dipinge Giorgia Meloni come isolata nello scacchiere europeo, la stampa estera – soprattutto anglosassone – racconta tutt’altra storia. “The Times” le ha recentemente dedicato una prima pagina intitolata “Mad About Meloni”, interrogandosi sul perché i leader stranieri sembrino “pazzi” di lei. Un’immagine che stride con quella offerta da parte dell’opinione pubblica e politica italiana.

Una propaganda di basso livello

A sottolineare il contrasto è Boni Castellane che invita a guardare oltre certi stereotipi domestici. Secondo Castellane, dipingere Meloni come emarginata è “penoso” e parte di una “propaganda di basso livello” che non regge alla prova dei fatti. “Chi lo dice — afferma — si presta anche un po’ penosamente a una propaganda così di basso livello”. In privato, sottolinea, anche molti critici riconoscono che la premier si sta ritagliando un ruolo solido e visibile nel panorama internazionale. Attacchi da parte di alcuni ex protagonisti della politica italiana, come Matteo Renzi, vengono letti come “critiche infondate” che ignorano appuntamenti istituzionali chiave: “Quando vedi che Giorgia Meloni fa un incontro con Von der Leyen e con il Vicepresidente degli Stati Uniti, dire che è stata tagliata fuori fa un po’ pena”.

La nuova Merkel? Una leadership in costruzione

Non è la prima volta che il quotidiano britannico The Times scommette su Meloni: già a febbraio si chiedeva se fosse “la nuova regina d’Europa”. Castellane, che conosce bene la stampa inglese, sostiene che questo interesse non sia improvvisato. “Fin dall’inizio ho detto che il suo destino è quello di essere la nuova Merkel, e lei sta lavorando per esserlo: vincere la seconda volta, fare due giri da presidente del Consiglio e poi giocarsi la leadership europea”. Una traiettoria che, a suo avviso, sta prendendo forma proprio grazie all’abilità dimostrata sul fronte della politica internazionale.

Empatia romana e prestigio estero

Oltre alla solidità politica, la stampa estera riconosce a Meloni qualità personali rare per un leader: “Capacità comunicativa, padronanza delle lingue, e una naturale abilità nel costruire relazioni personali**”, afferma Castellane, citando il legame personale con figure come Elon Musk, Trump e J.D. Vance. Anche il Telegraph, parlando del leader laburista Keir Starmer, ha evidenziato la speciale sintonia tra l’Albania e l’Italia sotto la guida di Meloni. “Gli albanesi ti hanno detto: ‘Abbiamo un solo amore ed è l’Italia’”, ricorda Castellane. Un’attrazione che, a suo dire, va ben oltre l’ideologia politica, e conferma una volta di più come la premier italiana goda oggi di una leadership riconosciuta e trasversale.

