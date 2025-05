Temporali e raffiche di vento, segnate questa data: sarà meglio rimanere a casa

C’è una data da segnare sul calendario perché sarà meglio rimanere in casa: sono previsti temporali e raffiche di vento. Ecco quando accadrà.

Siamo stati abituati ad una primavera piuttosto “gentile”, con temperature gradevoli e sole. Il mese di maggio, però, si è aperto con una sorta di instabilità e nei prossimi giorni la situazione potrebbe scemare ancora. C’è una data in particolare da cerchiare sul calendario.

In questo giorno, infatti, sarà meglio rimanere a casa, se non sarà strettamente necessario uscire. Infatti ci saranno temporali e raffiche di vento. Ecco quando e dove.

La data in cui ci saranno temporali e raffiche di vento

Temporali e raffiche di vento: questo è quanto prevede il meteo per le prossime giornate in Italia. In particolare ci sarà un giorno in cui sarà meglio rimanere a casa perché il maltempo sarà molto serio.

Nonostante l’inizio della primavera sia stato molto piacevole ed anche a Pasqua e Pasquetta ha fatto relativamente caldo in tutta Italia, l’instabilità meteorologica, che è già iniziata da alcuni giorni, continuerà a farsi sentire sulla nostra Penisola. Si alterneranno così temperature più basse e brevi momenti di sole per la prossima settimana.

A proposito di lunedì 19 maggio, al Nord ci saranno locali e brevi rovesci ma in generale il tempo sarà sereno e poco nuvoloso, toccando anche punte di 28°C, pure nelle regioni settentrionali. Martedì 20 maggio, però, arriveranno dei temporali che investiranno le regioni di Nord-Ovest, mentre mercoledì 21 maggio è la giornata da segnare sul calendario perché sarà la più brutta della settimana.

In questa data infatti ci saranno dei temporali forti e delle raffiche di vento. Addirittura ci potrebbero essere delle grandinate, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord Italia. Soprattutto in Toscana e nel Lazio la situazione potrebbe essere grave e sarebbe meglio rimanere in casa, se non è strettamente necessario uscire dalla propria abitazione.

Al Sud, invece, ci sarà bene o male il caldo almeno fino al 22 maggio. A partire da venerdì 23 maggio, però, ci sarà un peggioramento a causa dell’arrivo di un ciclone che porterà nuove piogge e un calo nelle temperature. In assenza di un anticiclone, sembrerebbe che la situazione meteo in Italia dovrebbe continuare ad essere così instabile, anzi, secondo le prime previsioni meteo, potrebbe addirittura peggiorare verso la fine del mese. L’estate allora sembrerebbe ancora lontana!