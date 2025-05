Tamberi spaventa i fan, è allarme: cosa sta succedendo

L’annuncio che spaventa tutti i tifosi italiani dell’atletica leggera ed in particolare dell’oro olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

L’atletica leggera italiana negli ultimi anni ha avuto un sussulto molto positivo. Dopo troppo tempo lontano dai riflettori, il nostro movimento sportivo è tornato ad essere competitivo ad alti livelli, grazie alle prestazioni ed alla crescita di diversi atleti.

Basti pensare all’incetta di medaglie che sono arrivate dall’Olimpiade di Tokyo 2020 in avanti, passando anche per gli ottimi risultati tra Mondiali ed Europei. Tra i protagonisti assoluti di questo sport spicca senza dubbio Gianmarco Tamberi, talento assoluto del salto in alto e medaglia d’oro olimpica a Tokyo.

Tamberi è una vera e propria icona, in primis per le sue qualità atletiche incredibili, poi per un carattere sempre divertente, sopra le righe e ironico. Purtroppo il 2024 non è stato per lui un’annata così speciale, visto il problema di calcoli renali che lo ha condizionato prima e durante la gara di salto alle Olimpiadi di Parigi.

Tamberi in dubbio per il Golden Gala: i motivi del possibile forfait

Subito dopo la delusione olimpica, Tamberi si è però rifatto nella cosiddetta Diamond League, ovvero la serie di meeting internazionali di atletica leggera organizzata annualmente dalla World Athletics. L’azzurro ha ottenuto la vittoria nel salto in alto nella finale di Bruxelles.

Dopo questa impresa, Tamberi ha fatto sapere di volersi prendere un periodo di pausa. L’altista nativo di Civitanova Marche ha voluto allontanarsi almeno temporaneamente dalle gare per ragionare sul proprio futuro e sulle motivazioni a livello sportivo. Ma il suo rientro è cosa pressoché scontata.

Il problema è che Tamberi potrebbe saltare anche l’appuntamento di atletica leggera più atteso dagli italiani. Ovvero il Golden Gala di Roma, previsto per il 6 giugno e tappa fissa della Diamond League tuttora in corso. Chi sperava di tornare a vedere dal vivo le qualità e le imprese di Gimbo potrebbe rimanere deluso.

La conferma è arrivata da Marco Sicari, meeting director dell’evento: “Dopo la vittoria della Diamond League lo scorso anno, Gianmarco ha scelto di prendersi una pausa e tirare il fiato. Sicuramente tornerà a gareggiare”. Ma la presenza al Golden Gala resta in dubbio.

Solo nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva di Tamberi riguardo all’appuntamento dello stadio Olimpico. Di certo la sua eventuale presenza farebbe accrescere il numero di spettatori e di fan sugli spalti. Idem per quanto riguarda Marcell Jacobs, altro grande talento dell’atletica azzurra, pronto a rientrare dall’infortunio muscolare proprio in tempo per il Golden Gala.