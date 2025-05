Stop a Un Posto al Sole, è ufficiale: la soap più amata non andrà in onda

L’amata soap italiana di Rai Tre, Un Posto al Sole, non andrà più in onda. Ora è ufficiale ed è una notizia che strazia i fan.

Tantissime persone hanno un appuntamento televisivo fisso ogni sera: non si tratta di un reality show o di un game ma di una soap opera, anzi, della soap opera italiana per eccellenza: Un Posto al Sole. La fiction va avanti dal lontano 1996 e tantissima gente è cresciuta con i suoi personaggi.

Ogni sera, dalle 20:50, tantissime persone sono incollate al televisore per seguire con passione le avventure, gli amori, gli intrighi dei personaggi di questa fiction ma c’è una brutta notizia, che è diventata ufficiale: Un Posto al Sole non andrà più in onda. Ecco da quando.

Un Posto al Sole non andrà più in onda

È arrivata una notizia ufficiale che non piacerà al grande pubblico di Un Posto al Sole: la soap opera non andrà più in onda. Arriva come un fulmine a ciel sereno la comunicazione di un cambio di programmazione che farà dire addio ai protagonisti della soap opera più longeva della tv italiana.

Per fortuna si tratta di un cambio di programmazione solo estiva, quindi di fatto è solo una decisione temporanea. Infatti nel mese di agosto, la soap opera partenopea non andrà in onda. Il periodo di pausa inizierà da lunedì 11 agosto e andrà avanti per ben due settimane, fino a venerdì 22 agosto.

C’è da dire che da lunedì 11 agosto fino a venerdì 22 agosto comunque verrà mandato in onda l’album dei ricordi della soap opera, con le storie più belle e che sono state raccontate nel corso dell’ultima stagione della fiction. Quindi, per la contentezza dei telespettatori, a maggio e giugno Un Posto al Sole andrà comunque in onda regolarmente (a differenza di quanto è successo ad esempio con Il Paradiso delle Signore) ma si fermerà ad agosto per una breve pausa.

Poi le puntate inedite riprenderanno da lunedì 25 agosto, per tutta la stagione televisiva 2025/2026 in prima visione assoluta. Insomma, per un breve periodo Un Posto al Sole non andrà più in onda, vale a dire nelle due settimane centrali di agosto quando comunque gran parte delle persone è in ferie. Ma per fortuna ci sarà l’album dei ricordi di Un Posto al Sole a tenere compagnia i tanti appassionati di questa soap.