Stefano De Martino, decisione assurda della Rai: nuovo stop

Stefano De Martino è un conduttore molto amato ma la Rai ha preso una decisione assurda che lo riguarda. Ecco cosa è successo.

Da qualche anno a questa parte Stefano De Martino si è saputo imporre come uno dei conduttori più di talento della Rai. Dopo la conduzione per diversi anni consecutivi di “Stasera tutto è possibile” e di “Bar Stella”, è approdato su Rai Uno al timone di “Affari Tuoi”, dopo l’addio di Amadeus.

Qui è un ottimo padrone di casa e in tanti lo seguono con passione nel pre-serata di Rai Uno. Ma, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la decisione assurda della Rai che ha stabilito un nuovo stop per lui.

Il motivo della decisione della Rai dello stop a Stefano De Martino

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati di Rai Uno: alla conduzione di Affari Tuoi sta registrando ottimi ascolti. Purtroppo, però, la Rai ha preso una decisione assurda nei suoi confronti.

Dai vertici di Viale Mazzini, infatti, è arrivata la decisione di stoppare 3 progetti televisivi che riguardano il giovane conduttore e ballerino campano. Secondo Giuseppe Candela di Dagospia l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile sarebbe dovuta andare in onda su Rai 1, visti gli ottimi ascolti che ha registrato su Rai 2.

Tuttavia, la Rai ha deciso che il successo sulla prima rete non era assicurato e avrebbe “sporcato” l’hype creatasi intorno allo show condotto da De Martino, stabilendo che il gran finale venisse trasmesso comunque su Rai 2.Non solo ma sembra che a Stefano sia stato bocciato anche il progetto di una trasposizione televisiva del suo spettacolo teatrale ‘Meglio Stasera’, che sta ricevendo grandi consensi nei teatri di tutta Italia.

Infine, non se ne farà nulla anche di un vociferato game show che avrebbe dovuto sostituire Affari Tuoi in access time durante l’estate. Il motivo di questo stop di ben tre show per Stefano De Martino da parte dalla Rai sarebbe preservarlo da possibili fallimenti e flop in tv, in vista della possibile conduzione del Festival di Sanremo nei prossimi anni.

In tanti infatti sono convinti che Stefano De Martino sia l’erede naturale di Amadeus e che, come lui, condurrà il Festival di Sanremo nei prossimi anni. Visti i suoi grandi successi e il suo talento, è molto probabile che sarà così.