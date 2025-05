Sinner-Alcaraz, clamorosa novità per gli Internazionali di Roma: tutto stravolto

Novità in vista degli Internazionali di Roma di tennis, che scatteranno ufficialmente dalla prossima settimana al Foro Italico.

Mentre sono in corso gli Open di Madrid, con due speranze azzurre ancora in gara portate dalla presenza e dal cammino positivo di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, moltissimi appassionati di tennis sono già focalizzati sull’avvio degli Internazionali BNL di Roma.

Ovvero il torneo Master 1000 che si disputerà a partire dal 5 maggio nella capitale italiana, presso lo storico Foro Italico. Un appuntamento importantissimo nel bel mezzo della stagione sportiva, che avrà un sapore ancora più intrigante grazie alla presenza di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo tornerà in campo proprio sulla terra rossa di Roma dopo i tre mesi di squalifica per doping.

Per un Sinner che si prepara al nuovo bagno di folla, un altro suo grande rivale potrebbe dare forfait. A serio rischio infatti la presenza di Carlos Alcaraz, che ha già dovuto rinunciare in extremis ai Mutua Madrid Open per un risentimento muscolare allo psoas. Condizioni da monitorare per il 22enne di Murcia, che rischia così di saltare uno degli appuntamenti primaverili più sentiti del circuito Atp.

Carlos Alcaraz ci prova per Roma: lo spagnolo torna ad allenarsi, ma resta in dubbio

Nella conferenza stampa in cui Alcaraz ha confermato la sua mancata partecipazione al torneo di Madrid, il giocatore spagnolo ha anche fatto intendere di voler fare di tutto per recuperare in tempo per gli Internazionali di Roma. Impresa non facile, ma il classe 2003 ce la sta mettendo tutta per rientrare.

Infatti Alcaraz, anche tramite dei video comparsi sui social, si è messo in luce con un recupero lampo, cominciando di fatto ad allenarsi sul rettangolo di gioco a Murcia. Evidenti le fasciature sulle gambe, a testimonianza di come la sua condizione muscolare non sia ancora al 100%. L’intenzione è quella di testare le proprie forze e chiarirsi le idee, dunque se sia il caso di presentarsi in campo a Roma oppure saltare anche questo torneo.

Presenza in forte dubbio quella di Alcaraz, che ha come obiettivo principale la partecipazione al Roland Garros a fine maggio. Il torneo del Grande Slam a Parigi vede lo spagnolo come campione in carica del singolare maschile, dunque farà di tutto per parteciparvi al massimo della condizione.

Alcaraz non è l’unico tennista di primo livello a rischiare il forfait a Roma; di recente anche Holger Rune e Matteo Berrettini si sono dovuti fermare per infortuni e problemini muscolari, dunque restano in dubbio per il tabellone principale. Non ci sarà neanche sua maestà Novak Djokovic, che ha già annunciato di doversi fermare, rinunciando ad un torneo vinto in carriera già 6 volte.