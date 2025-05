Se devi pulire la lavatrice non dimenticare questa parte: il 90% delle persone la trascura sempre

La pulizia di questa parte della lavatrice non andrebbe mai trascurata: si accumula melma, acqua e anche cattivi odori.

La lavatrice, così come tutti gli altri elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente, necessità di una pulizia accurata ed approfondita in ogni sua parte. Un passaggio fondamentale non solo per eliminare lo sporco, ma soprattutto per impedire la possibile formazione di germi, batteri e anche i cattivi odori.

Essendo un elettrodomestico che entra costantemente in contatto con l’acqua, la lavatrice diventa, suo malgrado, l’ambiente perfetto per in cui si accumula una quantità di sporco davvero impressionante. Ecco perché sarà importante eseguire una pulizia periodica. Così facendo, infatti, non solo si eliminerà il potenziale pericolo, ma si potrà anche ottenere un bucato realmente pulito ed igienizzato.

Mai dimenticare di pulire questa parte della lavatrice: lo sporco che si accumula è impressionante

Una lavatrice sporco, non solo può essere un ‘pericolo’ per la salute, ma ovviamente non riuscirà mai ad agire a fondo e non andrà mai ad eliminare realmente tutte le impurità che ci sono sul bucato che mettiamo al suo interno. Quindi, per essere certi di avere realmente vestiti profumati ed igienizzati, durante la pulizia della lavatrice non si dovrà trascurare alcun elemento.

Per ottenere una lavatrice realmente pulita ed igienizzata, sarà importante non dimenticare di pulire alcun elemento. Troppo spesso, infatti, uno in particolare si tende a trascurare e lo sporco che si accumula al suo interno è davvero impressionante. Stiamo parlando della guarnizione della lavatrice a cui il 90% delle persone non presta la dovuta attenzione, lasciando che nel tempo si accumuli una quantità poco gradevole di sporco e non solo.

È proprio questo elemento, quindi, ad essere un vero ricettacolo di melma e acqua stagnate, diventando così il luogo perfetto anche per la formazione della muffa, che a sua volta andrà a trasferirsi sui vestiti messi nel cestello. Un mix di elementi piuttosto letale e che nel giro di poco porteranno ovviamente anche a sentire un odore poco gradevole. Per evitare questo, quindi, sarà importante asciugare la guarnizione alla fine di ogni lavaggio e pulirla anche una volta alla settimana con una soluzione di acqua e aceto. Così facendo, sarà sempre ben igienizzata e sarà impossibile che si accumuli nuovamente lo sporco.