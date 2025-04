No, non è una buona idea usare sempre l’ammorbidente: se lo fai potresti rischiare di rovinare tutto

Prima di usare l’ammorbidente meglio leggere l’etichetta dei capi, in alcuni casi usarlo non è affatto una buona idea: si rovina tutto.

L’ammorbidente è uno tra i prodotti per il bucato che più viene utilizzato durante i cicli di lavaggio con la lavatrice. L’ammorbidente serve principalmente a rendere i tessuti più morbidi dopo il lavaggio, ma ha anche altri scopi, infatti, riduce la staticità nei tessuti (utile soprattutto per capi sintetici) e ne facilita la stiratura, rendendo i vestiti meno stropicciati.

Ma non è tutto perché l’ammorbidente, aiuta anche a rilasciare un gradevole profumo sui capi e inoltre protegge le fibre nel tempo, prolungando la durata degli indumenti. Insomma, sembrerebbe essere un prodotto a cui difficilmente si potrà rinunciare. Eppure, prima di utilizzarlo sarebbe opportuno essere a conoscenza di alcune piccole accortezze che potrebbe evitare spiacevoli imprevisti.

Sono questi i capi sui cui l’ammorbidente non andrebbe mai utilizzato: si rovinano soltanto

A differenza di quello che si possa pensare, l’ammorbidente non è un prodotto che può essere usato senza problemi, ma soprattutto non è assolutamente adatto per tutti i capi. Alcuni, infatti, potrebbero risentire particolarmente della sua ‘presenza’, rovinandosi molto rapidamente. Ecco perché prima di utilizzarlo ancora, è importante conoscere su quali indumenti e tessuti potrebbe provocare danni.

Anche se fino ad ora la maggior parte delle persone ha sempre utilizzato l’ammorbidente ad ogni lavaggio, è giusto essere a conoscenza che non è una pratica corretta, perché su alcuni indumenti non andrebbe mai usato se non si vuole vederli rovinati molto rapidamente. Ecco quindi quali sono i capi su cui è assolutamente vietato:

Asciugamani: se da una parte usare l’ammorbidente li rende più morbidi, alla lunga potrebbe diminuire la loro assorbenza, rovinando fibre e tessuto; Abbigliamento sportivo: qui siamo in presenza di tessuti definiti ‘tecnici’ proprio perché sono fatti di materiali particolari e altamente traspirabili. Usare quindi questo prodotto, potrebbe rovinare questa caratteristiche; Intimo con elastici: in questo caso l’ammorbidente andrebbe ad agire direttamente sugli elastici, smollandoli e riducendo durata e resistenza.

Quindi, prima di usare anche questo prodotto è meglio sapere che su questi capi non andrebbe mai versato, altrimenti nel giro di poco perderebbero le loro caratteristiche. Una volta ogni tanto e nelle giuste quantità si potrà anche usare, a patto però che non si esageri con il passare del tempo.