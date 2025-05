Se ce l’avete in frigorifero fate attenzione: è l’alimento con più pesticidi

Ognuno di noi in frigorifero potrebbe avere questo alimento che è considerato quello con più pesticidi.

Ogni giorno facciamo la spesa al supermercato o al mercato e portiamo in tavola alimenti, frutta e verdura pensando che siano sani e salutari per noi. Effettivamente in parte è così ma altre volte anche i cibi più comuni, che consumiamo ogni giorno, possono nascondere delle insidie.

Ad esempio è stato riscontrato che un alimento che si ha molto spesso in frigorifero e che dunque si consuma quasi ogni giorno, sia quello più ricco di pesticidi. Ecco di quale si tratta.

L’alimento che contiene più pesticidi

Gli esperti di nutrizione consigliano di consumare ogni giorno frutta e verdura, perché sono alimenti ricchi di fibre, vitamine e minerali. Solo che bisogna fare i conti anche con l’inquinamento e i pesticidi.

Effettivamente un alimento che spesso abbiamo in frigorifero è ricco di pesticidi. Nonostante a livello europeo la strategia Farm to Fork miri a ridurre della metà l’uso dei pesticidi entro il 2030, l’Italia rimane, secondo Greenpeace Uk, uno tra i maggiori esportatori europei di pesticidi vietati.

Non solo, ma secondo greenMe molti prodotti agricoli italiani presentano al loro interno sostanze pericolose come interferenti endocrini, agenti mutageni e reprotossici. E così si è scoperto che uno degli alimenti che abbiamo spesso in frigorifero contiene più pesticidi. A darne notizia è l’analisi dell’Environmental Working Group (EWG), che ha esaminato i dati più recenti del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) relativi a 47.510 campioni di 46 tra i frutti e ortaggi più comuni.

Nel 2024, l’EWG ha riscontrato che il 75% dei prodotti freschi non biologici venduti negli Stati Uniti conteneva residui di pesticidi, anche dopo essere stati lavati e sbucciati. In particolare 4 dei 5 pesticidi più frequenti fanno parte della categoria dei fungicidi (fludioxonil, pyraclostrobin, boscalid, pyrimethanil).

È vero che l’indagine si riferisce al mercato statunitense ma riflette comunque la situazione globale. Secondo l’Environmental Working Group (EWG) nella Dirty Dozen (sporca dozzina) degli alimenti più contaminati dai pesticidi ci sono:

Fragole Spinaci Cavolo riccio, cavolo verde, senape Uva Pesche Pere Nettarine Mele Peperoni e peperoncini Ciliegie Mirtilli Fagiolini

Ogni alimento della lista, tranne le ciliegie, è contaminato da oltre 50 pesticidi diversi. Questi alimenti, nonostante siano quelli più trattati con pesticidi durante la coltivazione, non necessariamente sono poco salutari. Il fattore interessante, però, è che questi non derivano solo da agricoltura intensiva ma anche da coltivazione bio.