Roma – Fiorentina, Ferrajolo e Pruzzo “A botta calda” ▷ “Avessero giocato tre giorni, la Viola non avrebbe segnato”

Vince di misura e si prende il quarto posto la Roma. In attesa del posticipo di stasera il gol di Dovbyk porta la squadra di Ranieri in zona Champions, dopo il 14esimo risultato senza subire gol della stagione. Per Roberto Pruzzo la prima doverosa menzione è per Bove, presente allo stadio e omaggiato dai suoi ex compagni e tifosi: “Non avrei neanche tanto commento da fare, la vicenda di Bove mi ha colpito molto. Siamo tutti molto dispiaciuti e colpiti, sono tornati in campo tutti i calciatori e i tifosi a salutarlo. L’affetto che gli hanno dimostrato stasera è molto coinvolgente, complimenti a tutti. Per quanto riguarda la partita, avessero giocato altri tre giorni la Fiorentina non avrebbe segnato. La Roma è abituata a queste partite e Svilar è insuperabile. Non escludo che a Bergamo possa arrivare l’ennesima vittoria della Roma. Con questa concentrazione e questa applicazione ci si può aspettare di tutto”.

Il presidente Ferrajolo analizza la partita: “Altro che contratto a Svila, io gli farei un monumento. Il Vero goleador della Roma è stato lui, ha salvato anche stasera due gol. Insieme a Ranieri sono i due pilastri della rincorsa che sta facendo la Roma. Tecnicamente la Fiorentina ha fatto di più, ma l’allenatore della Roma mette sempre questa barriera di centrocampisti appiccicosi che bloccano gli avversari. Può piacere o no, la Roma è al quarto posto. La soluzione è ancora intricatissima, si deve aspettare Bologna Juventus e poi la partita con l’Atalanta“.