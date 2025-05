Roma, c’è lo stop improvviso: interrotto il servizio sabato 24 e domenica 25 maggio

Sabato 24 e domenica 25 maggio a Roma verrà interrotto un servizio molto usato dai cittadini. Ecco perché è stato deciso lo stop improvviso.

Roma è la nostra Capitale, città di eterna bellezza visitata ogni anno da migliaia di turisti italiani e di tutto il mondo. Qui si respira la storia e tutto è arte: camminando fra le sue vie, sembrerà di star passeggiando in un museo a cielo aperto. Anche i cittadini sanno che nella loro città troveranno locali, attività e servizi per tutte le esigenze.

A questo proposito, però, occorre avvisare la popolazione di uno stop improvviso che è stato deciso per i giorni sabato 24 e domenica 25 maggio: in queste date infatti verrà interrotto un servizio di cui tante persone usufruiscono giornalmente. Ecco di quale si tratta e il perché di questa decisione.

Il servizio interrotto a Roma sabato 24 e domenica 25 maggio

Nella Capitale, Roma, sono tante le persone che usano la propria auto o moto per spostarsi da casa a lavoro o per svolgere delle commissioni. Tante altre persone usufruiscono però dei mezzi pubblici come i bus o la metro. Effettivamente questo è un modo comodo per spostarsi, utilizzato anche dai turisti che non si perderanno così alcun punto di interesse della Capitale.

Se non fosse che nei giorni sabato 24 e domenica 25 maggio verrà interrotto il servizio metro dato dalla linea C. Le corse verranno sostituite totalmente dai bus. Lo stop improvviso verrà dato per consentire ulteriori test sulla linea in vista dell’apertura delle nuove stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia per la messa in funzione della T3, vale a dire la terza linea di Roma, che andrà da San Giovanni fino a Colosseo, passando per Porta Metronia.

In seguito la metro C arriverà fino a Farnesina, passando per piazza Venezia, Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano, Clodio Mazzini e Auditorium. L’interruzione di questo servizio molto usato a Roma nei giorni 24 e 25 maggio è dunque necessario per terminare i lavori entro la fine di luglio. Poi, infatti, inizieranno le attività per ottenere tutti i nulla osta al fine di aprire al pubblico le nuove stazioni. In questo modo la metro C scambierà con la linea A a San Giovanni e con la linea B a Colosseo.

Vista l’interruzione del servizio dato dalla metro C, i treni verranno rimpiazzati dalle navette sostitutive MC (San Giovanni – via Casilina – Pantano) e MC3 (San Giovanni – parco di Cenrocelle). Sabato le ultime corse sono previste all’1:30 di notte mentre la domenica alle 23:30. La terza linea della metro verrà aperta da lunedì 26 maggio con chiusura anticipata la sera. Da Pantano l’ultima corsa ci sarà alle 20:30 mentre da San Giovanni alle ore 21, dopodiché saranno attive navette sostitutive.

Il prossimo weekend la metro C funzionerà normalmente, quindi da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno avrà orari regolari, per poi tornare a chiudere prima la sera a partire da martedì 3 giugno. Insomma, per il sabato 24 e domenica 25 maggio la metro C non funzionerà. Ma questo è un disagio solo temporaneo, perché questa metro rappresenterà il futuro del trasporto pubblico locale di Roma.

Nel 2026 si lavorerà nella T1 a Farnesina dove sorgerà il futuro capolinea della terza linea metropolitana di Roma. Poi ci sarà il completamento della tratta T2, da Clodio fino a Venezia. Tuttavia la stazione di piazza Venezia è molto complessa da realizzare e non sarà pronta prima del 2035. Sono terminati invece i cantieri del tratto T3. Prima della fine dell’anno, quindi, la metro C avrà un nuovo capolinea, quello di Colosseo/Fori Imperiali.