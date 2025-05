Re Carlo, adesso è finita davvero: cala il gelo a Buckingham Palace

La situazione a Buckingham Palace è sempre più tesa e, dopo l’ultimo gesto di Re Carlo, adesso è finita davvero.

Sono tanti gli avvenimenti che hanno portato la stampa e la tv a parlare di recente molto spesso della famiglia reale inglese: la malattia di Kate Middleton e di Re Carlo ma soprattutto le tensioni crescenti fra il sovrano e suo figlio Harry.

A proposito di questo, pare che adesso sia finita davvero e il gelo sia calato a Buckingham Palace a causa dell’ultimo eclatante gesto di Re Carlo. Ecco cosa è successo.

Il gelo cala a Buckingham Palace per l’ultimo gesto di Re Carlo

L’ultima decisione presa da Re Carlo nei confronti di suo figlio Harry e di sua moglie Meghan ha fatto molto discutere ma segna un’ulteriore punto di rottura fra il padre e il figlio.

Il gelo sembra calato su Buckingham Palace a causa di quello che il re ha fatto nei confronti del duca di Sussex e di sua moglie. Infatti pare che Re Carlo non abbia invitato il principe Harry alla storica tradizione estiva della Royal Family nella residenza di Balmoral, in Scozia.

In generale Carlo aveva sempre tenuta aperta la porta di quella casa reale: in molti vedevano in questo un gesto per onorare la tradizione inaugurata da sua madre, la Regina Elisabetta (nonna di Harry). Tuttavia quest’anno non è andata così e il duca di Sussex e sua moglie Meghan non sono stati invitati. Questo gesto ha ovviamente trovato consensi e dissensi, anche perché il re e suo figlio non si vedono da febbraio 2024, dopo che Carlo ebbe la diagnosi di cancro.

Questa storica tradizione estiva poteva essere l’occasione per rivedersi ma così non sarà perché a Balmoral, in Scozia, Harry e Meghan non ci saranno. Non solo, ma pare che il piccolo della casa reale non abbia più da tempo nemmeno buoni rapporti nemmeno con suo fratello William. Sembra dunque che questa volta sia finita davvero: la distanza tra i tre uomini della famiglia reale inglese è diventata sempre più incolmabile e questa decisione del re sembra averla solo aumentata ulteriormente.

Continua così la “telenovela” fra re Carlo e il principe Harry che è cominciata ormai da tempo: c’è chi trova giusto l’atteggiamento del sovrano e chi invece pensa che questo ultimo gesto eclatante sia solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso (di nuovo).