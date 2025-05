Preparo questa miscela per pavimenti direttamente in casa: nutre e lucida senza lasciare aloni

Per ottenere un pavimento realmente pulito e brillante ecco la miscela da preparare in casa: con pochissimi ingredienti vedrai che differenza.

Un’accurata pulizia dei pavimenti di casa è importante per diversi aspetti. In primis c’è ovviamente il fattore igienico, in quanto le superfici che calpestiamo quotidianamente nei vari ambienti sono un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri. In secondo luogo c’è anche l’aspetto estetico, in quanto, pavimenti puliti risultano essere più lucidi e splendenti.

Ovviamente, affinché il pavimento possa essere realmente pulito, sarà molto importante che vengano usati anche prodotti specifici. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, non tutte le tipologie di pavimenti possono essere trattati allo stesso modo, anzi sarà fondamentale agire in base al materiale con cui sono fatti, usando quindi gli strumenti adatti e specifici.

Pavimenti in legno, è questa la miscela perfetta per nutrili, pulirli e lucidarli

Tra le varie tipologie di pavimenti, il parquet è senza dubbio uno dei più delicati. Nonostante sia davvero bello da vedere e permette di creare ambienti caldi e confortevoli, la sua pulizia risulterà particolarmente complicata e in caso di utilizzo di prodotti sbagliati, si potrà anche rischiare di rovinarlo irrimediabilmente.

Anche se in commercio è possibile trovare diversi prodotti per la pulizia del parquet, la scelta migliore sarebbe quella di puntare sempre su qualcosa di green. In questo modo, infatti, non solo si eviteranno prodotti chimici, ma si potrà anche ottenere un ottimo risparmio. Ecco che quindi, per la pulizia dei pavimenti in legno si potrà preparare una miscela fai da te, capace non solo di pulire, ma anche di lucidare di nutrire il parquet. Ecco gli ingredienti da utilizzare:

1 tazza di olio di oliva (meglio se extravergine)

Mezza tazza di aceto bianco

Qualche goccia di olio essenziale a propria scelta

Ogni singolo ingrediente avrà un compito specifico, infatti, l’olio di oliva andrà a nutrire il legno in profondità, rendendolo più elastico e resistente, mentre l’aceto andrà ad eliminare i residui di sporco e in più donerà la giusta brillantezza al parquet. Infine, l’olio essenziale, lascerà un profumo fresco e naturale. Quindi, dopo aver eliminato dal pavimenti tutta la polvere, basterà poi mixare tra di loro tutti gli ingredienti. Una volta fatto questo, versare la miscela sul pavimento e passare un panno in microfibra e strofinare con cura.