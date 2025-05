Porta un tocco di colore in casa grazie ad Ikea: queste 5 decorazioni in estate sono davvero perfette

Con Ikea port l’estate direttamente in casa con 5 decorazioni che costano davvero pochissimo: un tocco di colore senza spendere cifre esagerate.

L’estate è sinonimo di freschezza, leggerezza, profumi, sapori nuovi e soprattutto tanto colore. Quel tocco di vivacità in più che contraddistingue alla grande questa stagione dalle altre. L’estate non è solo, sole, spiaggia e mare, ma è soprattutto una voglia di vivere e di passare più tempo possibile all’aria aperta (fin quando le temperature lo consentono).

E questa stessa voglia di cambiamento e di novità si trasporta anche in casa, dove anche in questo caso si sentirà l’esigenza di cambiare qualcosa per portare colore e allegria in ogni ambiente. Per farlo, non serve ovviamente stravolgere tutto, ma basterà anche l’aggiunta di piccole decorazioni che poi faranno la differenza. Fortunatamente con Ikea tutto questo è possibile, grazie ad alcune oggetti che faranno la differenza.

5 decorazioni Ikea che costano poco e che portano in casa un tocco di estate

Ikea ha sempre idee per tutti e soluzioni pronte a soddisfare anche le richieste più assurde. Miglia di prodotti a prezzi piccolissimi, che contribuiranno a cambiare aspetto alla casa, ma senza spendere una cifra esagerata. Ed ore che l’estate è in arrivo, perché non acquistare queste 5 decorazioni perfette per la bella stagione? La differenza si noterà subito.

Ma quali sono quindi queste 5 decorazioni Ikea da aggiungere subito in casa? Scopriamole nel dettaglio:

Lampada SOLVINDEN: si tratta di una serie di lampade da esterno che sono perfette per illuminare le tipiche notti estive. Ci sono sia i modelli più piccolini che possono o essere appese come lanterne o poggiate sui tavoli, fino ad arrivare alla classica piantana da estero. I prezzi partono da un minimo di 9,95 euro fino ad arrivare a 19,95 euro; Fodera MYGGBLOMSTER: se invece vogliamo portare un tocco di colore unico, questa fodera fa proprio al caso nostro. Fatta con il 50% di cotone riciclato, è il tessile perfetto per l’estate e per l’ambiente. Costa 4,95 euro ed è una vera chicca; Candela HEDERSAM: non è estate senza candele profumate, che non solo creano l’atmosfera ma rilasciano anche nell’aria una gradevole fragranza. Da Ikea è possibile trovare tantissimi tipologie che partono da prezzi davvero bassi; Tavolo pieghevole SUNDSÖ: che estate sarebbe senza un tavolino da poter mettere sul balcone. Questo modello pieghevole è comodo perché una volta chiuso non occupa spazio. Costa, completo di due sedie, 89,95 euro; Vasi KÄLLARHALS: non sono semplici vasi, ma vere e proprie opere d’arte. La loro forma e il loro colori brillanti, portano proprio l’estate in casa e con 13 euro, si arreda casa con una vera chicca.

Ecco quindi 5 decorazioni Ikea che non possono mancare in casa e che portano un tocco di colore e di novità per accogliere al meglio questa stagione.