Più sono bagnati e più gli asciugamani hanno cattivo odore: fai così e risolvi subito il problema

Come agire immediatamente se gli asciugamani hanno cattivo odore da bagnati: ecco il trucco che li renderà morbidi e profumati.

Gli asciugamani sono un accessorio estremamente importante in casa. Indispensabili nel bagno, ma utilissimi anche per chi va in palestra e ha necessità di portarseli dietro. C’è anche chi li usa in cucina al posto dei classici strofinacci, garantendo così il massimo dell’assorbenza in una sola mossa.

Ovviamente, per averli sempre perfettamente puliti ed igienizzati, sarà importante che siano cambiati di frequente e lavati in modo accurato. In questo modo, non solo si andrà a neutralizzare tutto lo sporco, ma si garantirà anche una lunga tenuta e durate, permettendo alle fibre di poter asciugare bene ed accuratamente non solo il corpo, ma anche eventuali oggetti.

Asciugamani bagnati e cattivo odore persistente? Ecco come agire per risolvere il problema

Tuttavia, la superficie degli asciugamani resta perennemente umida, il che non solo li rende terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri, ma tende anche a portare alla formazione di cattivi odori anche persistenti. Un fenomeno piuttosto comune e che perdura anche dopo averli lavati. Cosa fare quindi in questi casi? La risposta ancora una volta è da cercare nella dispensa di casa, infatti, per risolvere il problema andremo ad usare due ingredienti che non mancano mai e che già in passato sono tornati piuttosto utili.

Per risolvere questo fastidiosi problema, prima di tutto sarà importante agire in modo adeguato e lavare gli asciugamani ad alte temperature, con la giusta quantità di detersivo e preferibilmente senza usare l’ammorbidente. Se questo non dovesse bastare ei cattivi odori dovessero continuare ad essere presenti, allora si potrà agire in modo del tutto naturale, utilizzando bicarbonato e aceto bianco.

La prima cosa fare è prendere gli asciugamani, soprattutto dopo averli utilizzati e quindi quando sono ancora umidi e versare un abbondante strato di bicarbonato. Una volta fatto questo, strofinare leggermente in modo da permettere al bicarbonato di penetrare nelle fibre. Successivamente, vaporizzare l’aceto sulla stessa zona e aspettare che asciughi completamente. Dopodiché mettere tutto in lavatrice e procedere con il classico lavaggio. In questo modo i cattivi odori saranno completamente spariti e gli asciugamani torneranno morbidi e profumati, senza il bisogno di usare ulteriori prodotti chimici.