Piano cottura lucidissimo con il trucco dei ristoranti: perché le loro cucine brillano sempre

Come ottenere un piano cottura lucidissimo con un trucco facile e veloce: anche gli chef lo usano nelle loro cucine, ecco perché brilla tutto.

Grazie alla sua incredibile versatilità e resistenza l’acciaio è uno dei materiali, che ancora oggi, viene maggiormente utilizzato per realizzare piani cottura, forni e lavelli, soprattutto all’interno delle cucine dei ristornati. Si tratta di un materiale non solo di qualità, ma che riesce anche a non assorbire sporco e cattivi odori, a differenza della plastica e del legno.

Tuttavia, nonostante sia così utilizzato, l’acciaio ha un piccolo difetto (se così vogliamo definirlo), ossia che con il passare del tempo e soprattutto se c’è una gran quantità di sporco, tende a perdere la sua lucentezza diventando quindi opaco e anche pieno di aloni. E a nulla servirà continuare a pulirlo, perché si rischierà soltanto di peggiorare la situazione.

Il trucco usato anche dagli chef per far tornare lucidissimo il piano cottura in acciaio: sarà un vero splendore

Tuttavia, lucidare il piano cottura in acciaio non è poi così impossibile, ne sanno qualcosa gli chef dei più famosi ristoranti, che hanno sempre le loro cucine lucidissime. Basterà guardare anche un solo programma di genere food per rendersi conto di come il loro acciaio sia sempre così brillante. Ebbene, da oggi questo trucco non sarà più un mistero e servirà anche per lucidare i piani cottura domestici.

In commercio esistono tantissimi prodotti per la pulizia dell’acciaio, ma il più delle volte si tratta di composti particolarmente aggressivi e che, se non usati nelle giuste quantità rischiano non solo di danneggiare l’acciaio, ma anche di peggiorare la situazione. Ecco che quindi, entra in gioco un efficace rimedio naturale che permette di ottenere un acciaio super lucente. Tutto ciò che servirà altro non è che del comunissimo olio d’oliva.

Il procedimento è semplicissimo, per prima cosa pulire il piano cottura eliminando tutto lo sporco. A questo punto si andranno a versare poche gocce di olio su di un panno morbido e si passerà delicatamente sul piano cottura. Prendere quindi un altro panno pulito ed eliminare l’eccesso di olio. Ed ecco che senza alcuna fatica anche il piano cottura più rovinato tornerà a splendere, proprio come i primi tempi.