Per un microonde realmente pulito è questo l’unico rimedio da provare: elimina anche i cattivi odori

Il rimedio naturale per pulire il microonde ed eliminare i cattivi odori e tutto lo sporco accumulato: così tornerà come nuovo.

Il microonde è uno degli elettrodomestici che più viene utilizzato in cucina, e che, grazie alla sua particolare tecnologia permette di riscaldare, di scongelare e di cuocere diversi alimenti, in modo sicuramente più veloce dei classici metodi. Uno strumento necessario, soprattutto per chi ha sempre i minuti i contati e ha poco tempo da dedicare alla cucina.

Ovviamente, mettendo al suo interno del cibo che poi andrà a riscaldarsi o a cuocere, non mancheranno macchie e residui che verranno rilasciati al suo interno. Questo mix di sporco, unto e grasso, tenderà ad appiccicarsi sulle pareti e a diventare piuttosto ostinato da mandare via. Inoltre, più si lascerà al suo interno e più si potranno formare germi, batteri e cattivi odori.

Come pulire il microonde usando un mix naturale che tutti possono realizzare in casa velocemente

Proprio per tutta questa seria di motivi, sarà importantissimo che l’interno del microonde sia sempre perfettamente igienizzato. In linea generale, si dovrebbero pulire le pareti ogni volta che si smette di usare, mentre una volta al mese si dovrebbe procedere con una pulizia profonda sia dell’interno, che dell’esterno.

Per una pulizia efficace, piuttosto che usare tutti quei prodotti chimici che si trovano in commercio, si potrà optare per un efficace rimedio naturale da preparare direttamente a casa. Questo mix fatto con acqua, aceto e succo di limone, sarà l’ideale per sgrassare e neutralizzare i cattivi odori. Il procedimento è davvero molto semplice, basterà riempire una ciotola, adatta per il microonde, con l’acqua aggiungere del succo di limone e dell’aceto.

Inserire il tutto al suo interno e azionare il microonde alla massima potenza per qualche minuto. In questo frangente, il vapore sprigionato andrà ad agire sullo sporco e lo andrà a sciogliere alla perfezione. Una volta passato il tempo necessario, rimuovere con attenzione la ciotola e passare quindi un panni in microfibra sulle pareti. Risciacquare e passarlo una seconda volta. Basterà semplicemente questo per ottenere finalmente un forno a microonde perfettamente pulito, igienizzato e soprattutto senza cattivi odori. Un rimedio efficace e che eviterà l’utilizzo di prodotti chimici, riducendo l’impatto anche nell’ambiente.