Per ingrandire un ambiente la differenza la fa la tenda: mettila così e vedrai che cambiamento

Come ingrandire un ambiente posizionando la tenda in un modo ben preciso: in poche mosse sembrerà tutto più ampio e luminoso.

Lo spazio in casa è una questione ormai di vitale importanza, sembra non essere mai abbastanza e il più delle volte gli ambienti diventano un deposito indefinito di oggetti, che tendono solo ad accumularsi senza poi avere un reale utilizzo. Ecco perché il più delle volte, anche uno spazio ampio apparirà visivamente più piccolo e soffocante.

Tuttavia, per porre fine alla questione, esistono ovviamente diverse soluzioni. In primo luogo, ci dovrà essere ordine, eliminando quindi tutto ciò che realmente non serve più e che fino ad ora è rimasto solo a prendere la polvere. Successivamente, si potranno utilizzare alcuni trucchetti per rendere visivamente l’ambiente più ampio, spazioso e luminoso.

Come posizionare la tenda in modo corretto per ingrandire visivamente un ambiente piccolo

Le tende sono tra gli elementi fondamentali che permettono non solo di completare il ‘look’ ad un ambiente, ma lo rendono anche più elegante ed accogliente. Per non parlare poi della reale funzione che hanno le tende, ossia quella di garantire la giusta privacy e di proteggere dal caldo e dal freddo. La loro scelta dovrà essere fatta con cura e anche il modo in cui si andranno a posizionare farà la vera differenza.

A differenza di quello che si possa pensare, il modo in cui si posizionano le tende può fare la netta differenza nell’ambiente. Infatti, una tenda posta direttamente sopra la finestra, tenderà a creare un effetto ottico molto diverso da quella che poi è la realtà, il soffitto sembrerà più basso e l’ambiente visivamente sarà ancora più piccolo di quello che è realmente.

Quindi come posizionare le tende per creare un effetto ampio e spazioso? Prima di tutto dovrà essere una tenda che parte dal soffitto e che quindi sarà posta molto più in alto rispetto alla finestra o la balcone. Anche utilizzare l’idea di un binario nascosto permetterà di valorizzare ancora di più la tenda, senza vedere l’ingombro di bastoni e fili vari. Inoltre, la lunghezza deve essere filo pavimento, andandolo quasi a sfiorare. Infine, anche puntare su tessuti leggeri e colori chiari, aiuterà a creare la perfetta armonia, donando spazio e luce.