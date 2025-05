Pattumiera sporca e maleodorante? Ti svelo il mio metodo, adesso è perfetta e anche profumata

La pattumiera maleodorante in casa non si può proprio avere. solo in questo modo sarà realmente pulita ed igienizzata.

La pattumiera è uno di quegli elementi che in cucina non manca mai. Al suo interno, infatti, andranno a finire tutti quegli alimenti e quegli oggetti di scarto. Anche residui di cibo andranno dritti nella pattumiera e resteranno lì fin quando il sacchetto non verrà sostituto. Fin qui nulla di nuovo, tuttavia, con l’arrivo del caldo i cibi tenderanno ad andare a male molto più rapidamente, generando così cattivi odori.

Questi stessi cattivi odori si andranno a formare anche nella pattumiera, rendendola così sporca e soprattutto un vero covo di germi e batteri. Quindi, per evitare che questa stessa puzza si estenda poi per tutta la cucina, si dovrà pulire anche quotidianamente, sostituendo il sacchetto, soprattutto quello dell’umido, almeno un paio di volte al giorno.

Come rimediare immediatamente ad una pattumiera sporca e maleodorante

Avere una pattumiera puzzolente in cucina non è affatto una buona idea, non solo perché non è igienica, ma soprattutto perché i cattivi odori si sentiranno inevitabilmente in ogni angolo. Per limitare tutto questo, una pulizia quotidiana sarà necessaria, ma solo questo non basta, perché con un piccolo trucchetto si potranno neutralizzare subito tutti i cattivi odori.

Anche un piccolo residuo di cibi all’interno della pattumiera, ed ecco che nel giro di qualche ora si inizierà a sentire un terribile tanfo che invade tutta la cucina. In questi casi, la prima cosa da fare è rimuovere tutto ciò che si trova sul fondo e lavare accuratamente la pattumiera. Per farlo si potrà usare anche un mix di acqua calda ed aceto, che andranno ad agire sullo sporco e neutralizzeranno subito i cattivi odori.

Una volta fatto questo però, si dovrò impedire che questi si riformino nuovamente nel giro di qualche ora e per farlo, esiste un trucchetto naturale davvero incredibile. Tutto quello che si dovrà fare, è sistemare sul fondo della pattumiera uno strato generoso di bicarbonato e posizionare poi il sacchetto sopra. In questo modo, il bicarbonato andrà ad assorbire l’umidità e anche eventuali residui di liquidi. Inoltre, sempre grazie al suo potere assorbente, il bicarbonato sarà perfetto anche per impedire la formazione dei cattivi odori. Ed ecco che con un solo ingrediente si potrà finalmente avere una pattumiera pulita e profumata.