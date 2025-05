Papa Leone XIV invoca la pace per Gaza: “Si presti soccorso umanitario”

Una preghiera per Gaza, il neopapa eletto Leone XIV dichiara ‘mai più guerra’ durante il suo primo Regina Caeli. Siamo alla Loggia centrale di San Pietro e il discorso di Papa Prevost è incentrato sulle guerre in corso, Ucraina e Gaza, invocando ‘miracoli di pace’.

Nello specifico su Gaza dichiara “mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata civile e siano liberati tutti gli ostaggi”.

La crisi umanitaria a Gaza

La situazione nella Striscia di Gaza ha subito un drammatico peggioramento nel maggio 2025 e il conflitto avviato il 7 ottobre 2023 continua senza sosta. Secondo le stime, oltre 52.700 palestinesi hanno perso la vita e il 90% della popolazione è stata costretta a lasciare le proprie abitazioni. L’intera area è ormai devastata, con gran parte delle infrastrutture ridotte in macerie.

Dal 2 marzo, Israele ha sospeso ogni forma di assistenza umanitaria, provocando un aumento esponenziale dei prezzi dei generi alimentari, in alcuni casi fino al 1.400%. Le cucine comunitarie supportate dal World Food Programme (WFP) hanno terminato le scorte entro la fine di aprile, lasciando decine di migliaia di persone (in particolare oltre 65.000 bambini) in condizioni di grave malnutrizione. La chiusura dei valichi ha inoltre bloccato l’accesso a carburante, medicinali e altri beni di prima necessità. Secondo l’UNICEF, circa 66.000 minori sono attualmente affetti da malnutrizione acuta.

La comunità internazionale è chiamata a intervenire per fermare le violenze, garantire l’accesso agli aiuti e promuovere una soluzione politica duratura.