Offerta di lavoro mai vista, stipendio da 318 mila euro: i requisiti richiesti

318 mila euro è lo stipendio da sogno previsto per questa nuova offerta di lavoro. Ecco i requisiti richiesti.

Sono sempre tanti i ragazzi e le ragazze che, dopo le scuole o l’Università, cercano un impiego, un lavoro soddisfacente e remunerativo. Purtroppo, si sa, il mercato del lavoro in Italia è abbastanza saturo ma di tanto in tanto è possibile trovare offerte di lavoro interessanti.

Una di queste è davvero mai vista perché prevede uno stipendio da ben 318 mila euro. E anche se può sembrare incredibile, è davvero possibile candidarsi a questa posizione lavorativa. Ecco i requisiti richiesti.

L’offerta di lavoro con stipendio da 318 mila euro

Una delle multinazionali più importanti al mondo sta cercando un nuovo impiegato da pagare con uno stipendio da ben 318 mila euro. Chiunque abbia i requisiti necessari, può candidarsi a questa incredibile offerta di lavoro molto remunerativa.

A pubblicarla è stata niente meno che la multinazionale del caffè Starbucks. Ovviamente non si tratta di lavorare nelle sue caffetterie presenti in tutto il mondo né di svolgere un ruolo manageriale. Infatti la multinazionale è alla ricerca di un pilota di aereo. In particolare Starbucks ricerca un capitano d’aereo che verrà retribuito con uno stipendio compreso tra i 207.000 e i 360.300 dollari (vale a dire tra 183 mila e 318 mila euro).

Considerato che il guadagno medio di un pilota di linea negli USA si attesta sui 280.000 dollari, questa di Starbucks è un’offerta di lavoro davvero da sogno. Chiaramente è anche un ruolo di alta responsabilità e per questo i requisiti che il candidato deve avere, sono molto specifici, come ad esempio avere almeno 5.000 ore di volo all’attivo e esperienza di almeno 5 anni in un reparto voli aziendale.

Non solo ma il candidato ideale dovrebbe possedere un’abilitazione di tipo G-VI o G-VII, ovvero essere qualificato per pilotare i più recenti jet privati Gulfstream e laurea triennale. Oltre a queste competenze tecniche, la multinazionale richiede anche che il pilota rispetti i valori e l’immagine aziendale. Probabilmente il pilota assunto si occuperà di spostamenti aziendali, portando i manager dell’azienda in giro per il mondo.

Chiunque abbia i requisiti richiesti e voglia candidarsi a questa offerta di lavoro con stipendio da 318 mila euro può farlo andando nella pagina “Carriere” del sito di Starbucks. Insomma, chiunque verrà assunto avrà il lavoro dei sogni con una paga davvero straordinaria.