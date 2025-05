Nuovo conduttore a Domenica In, il più amato di tutti al posto di Mara Venier

Si è vociferato di un possibile addio di Mara Venier a Domenica In e al suo posto potrebbe arrivare il conduttore più amato.

Domenica In è senza dubbio uno dei programmi che ha fatto la storia della televisione italiana. Negli ultimi anni alla sua conduzione c’è stata Mara Venier che, con il suo modo divertente e professionale allo stesso tempo, è entrata nel cuore del pubblico, sia giovane sia di una certa età.

Dopo tanti anni alla conduzione di questo programma che è un’istituzione della nostra tv, però, la signora della televisione, Mara Venier, potrebbe non continuare questa avventura e al suo posto potrebbe arrivare il conduttore più amato di tutti. Ecco di chi si tratta.

Il nuovo conduttore di Domenica In

Mara Venier è la zia d’Italia e da anni è alla conduzione di Domenica In, il programma pomeridiano della domenica di Rai Uno, registrando picchi di ascolti per le interviste, gli ospiti e l’intrattenimento che offre. Nelle ultime settimane si è vociferato di un possibile addio di Mara alla trasmissione…

Inoltre si è parlato di un possibile sostituto, che potrebbe essere uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano, vale a dire Stefano De Martino. Sull’indiscrezione si è espressa niente meno che la Venier dicendo: “Stefano De Martino è bravissimo ed è cresciuto tantissimo, si fa voler bene. Non si è montato la testa ed ha avuto un grandissimo successo. Potrebbe fare una ‘Domenica In’ veramente rivoluzionaria cambiando tutto”.

Secondo la grande conduttrice, dunque, De Martino potrebbe essere il suo erede e, anzi, potrebbe anche rivoluzionare il programma, probabilmente in meglio. Per il momento non ci sono conferme a riguardo ma, quello che è certo, è che De Martino piace a tutti. Affari Tuoi condotto da lui è una conferma, dato che registra grandissimi ascolti e consenti da parte del pubblico.

In molti poi vedono De Martino non solo come l’erede di Mara Venier ma anche di Carlo Conti al Festival di Sanremo. Fra due anni, quando Conti finirà il suo “mandato”, potrebbe essere proprio De Martino il prossimo a condurre la famosa kermesse musicale. Sulla questione lo stesso Stefano De Martino ha confessato, con la solita umiltà che lo contraddistingue: “Io credo in una filosofia, quella di avere il senso della misura. Ora come ora Sanremo non è alla mia misura, a un certo punto o si rimpicciolisce il Festival o mi ingrandisco io. Speriamo che mi ingrandisca io, auguro a Sanremo di essere rilevante ancora per tantissimi anni. Ci vorrà un po’ di tempo per ricoprire quel ruolo”.

Sempre su questo, De Martino ha detto: “Farlo tra due anni? Se mi avessero detto due anni fa che avrei fatto Affari Tuoi mi sarebbe sembrata una utopia, allo stesso modo mi sembra una utopia pensare al Festival, ma magari mi autosmentisco come con Affari Tuoi. Se potessi scegliere vorrei qualche anno in più, mi piacerebbe farlo bene e per farlo bene secondo me ci vuole qualche capello bianco”.

Insomma, non si sa se sarà lui a calcare l’Ariston fra due anni e nemmeno se prenderà il posto di zia Mara a Domenica In ma quello che è certo è che tutti ne apprezzano le doti e gli riconoscono grande talento.