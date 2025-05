Non parto mai per le vacanze se prima non metto una moneta nel congelatore: mi salva la vita

Nessuno lo conosce, ma il trucco della moneta nel congelatore ti può salvare davvero la vita: si deve fare prima di partire per le vacanze.

L’estate è ormai alle porte e, nonostante un meteo piuttosto ballerino di queste ultime settimane, si possono davvero iniziare a contare i giorni che ci separano dall’inizio delle vacanze. Un periodo che tutti aspettiamo con ansia, dopo un anno intenso e di duro lavoro. Che sia per pochi giorni o per settimane intere non importa, ciò che conta è riuscire a staccare la spina.

Ovviamente, prima di poter partire e andarsi a godere il sole, il mare e il relax, ci sono delle cose da fare nel momento in cui ci si chiude la porta di casa alle spalle. Si tratta di tutta una serie di accortezze, che permetteranno di poter partire in modo sereno, evitando così di trovare brutte sorprese al proprio rientro.

Ecco perché è importante mettere una moneta nel congelatore prima di partire per le vacanze

Prima di potersi mettere in viaggio, ci sono degli step da seguire e da rispettare. Prima di tutto si dovrà preparare la valigia, assicurandosi di mettere al suo interno tutto il necessario e di avere dietro i documenti, che durante una partenza non possono mai mancare. Quando i bagagli saranno finalmente chiusi, allora si dovrà procedere nel chiudere anche casa. Balconi, porte e finestre ben sigillate e poi via a staccare acqua e gas.

Per quanto riguarda l’energia elettrica invece, anche a causa del frigo e del congelatore non potrà essere staccata. Tuttavia, esiste un semplice trucchetto che permette di capire, se in nostra assenza l’energia elettrica si è interrotta e di conseguenza se tutti i cibi messi all’interno del freezer possono essere ancora consumati. Ma come funziona questo metodo? Il procedimento è davvero semplice, basterà una moneta, un bicchiere e dell’acqua.

Prima di partire, prendere il bicchiere, riempirlo d’acqua e metterlo nel congelatore fin quando non sarà completamente ghiacciato. A questo punto sistemare sulla superficie ormai congelata, la monetina. Chiudere lo sportello e partire. Al rientro, la prima cosa da fare sarà aprire il congelatore e controllare la posizione della moneta. Se è rimasta esattamente dove l’abbiamo lasciata, allora non corriamo alcun rischio, ma se invece la troviamo ghiacciata sul fondo del bicchiere, allora vuol dire che in nostra assenza la corrente è mancata per un tempo tale da far sciogliere il ghiaccio nel bicchiere facendo cadere la moneta sul fondo.

Di conseguenza, una volta ritornata il bicchiere si è ghiacciato nuovamente, ma questo cosa vuol dire e perché ci salva la vita? Se la corrente è mancata per un tempo tale da far sciogliere il ghiaccio, la stessa sorte è toccata anche a tutti gli alimenti che abbiamo nel congelatore e che, una volta scongelati si sono ricongelati, ma a questo punto non sono più buoni per essere mangiati, perché nel frattempo potrebbero aver sviluppato germi e batteri. Quindi, se la monetina cade sul fondo, meglio gettare tutto quello che c’era nel frigo per non correre rischi.