Niente da fare per Sinner al Roland Garros: l’annuncio in diretta

Brutte notizie per Jannik Sinner in vista dell’avvio del prossimo torneo del Grande Slam, quello del Roland Garros che si svolgerà a Parigi.

Una volta archiviati gli Internazionali d’Italia, il circuito del tennis internazionale propone subito una manifestazione se possibile ancora più iconica e tradizionale. I migliori tennisti al mondo si stanno trasferendo in direzione Parigi, dove da qualche giorno sono incominciate le qualificazioni al Roland Garros.

Domani è già il turno degli italiani. Jannik Sinner se la vedrà subito contro il francese Arthur Rinderknech; l’obiettivo dell’attuale numero 1 del ranking ATP è quello di dimenticare la sconfitta di Roma, in finale contro Carlos Alcaraz, e provare a portare a casa il suo secondo titolo Grande Slam stagionale, dopo aver già trionfato a gennaio in Australia.

Lorenzo Musetti, altro atleta azzurro molto quotato, debutterà sempre nella giornata di domenica 25 maggio contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il toscano ha dimostrato di vivere un momento molto brillante, dunque in tanti si aspettano un cammino positivo e lungo sulla terra rossa di Parigi.

Lo stesso ‘Muso’ ha voluto rispondere alle domande dell’emittente SuperTennis alla vigilia del suo debutto nel Roland Garros 2025, parlando delle sue sensazioni e soprattutto lanciandosi in qualche pronostico.

Musetti vota Alcaraz: lo spagnolo è il favorito per vincere il Roland Garros

Inizialmente Musetti ha voluto parlare delle sue condizioni, confermando le ottime impressioni viste agli Internazionali: “Sto cercando di giocare ogni torneo con la stessa mentalità, specialmente ora che sono in gran forma. Sono venuto con l’ambizione di andare il più avanti possibile e di provare ad alzare il trofeo, perché è questo l’approccio che i top player devono avere”.

Velleità di vittoria dunque per il tennista di Carrara, ma se deve sbilanciarsi su una previsione, Musetti ha pochi dubbi: “Alcaraz è il favorito, lo dimostra ciò che ha fatto vedere sulla terra”. Dunque lo spagnolo, dopo aver vinto meritatamente a Roma potrebbe subito ottenere un bis clamoroso strappando anche la vittoria al Roland Garros, almeno secondo i pronostici di Musetti.

L’azzurro non è il solo a pensarla così, visto che giorni fa anche le quote dei bookmakers sembravano mettere Alcaraz di fronte a tutti. Favorito anche rispetto a Jannik Sinner, su cui pesano i tre mesi di stop per la squalifica della Wada (leggasi caso Clostebol) e dunque non ancora al 100% in fatto di ritmo e di reattività. Non è da escludere, visto il tabellone del Roland Garros, un epilogo simile a quello di Roma: semifinale tra Alcaraz e Musetti ed eventuale finalissima contro Sinner.