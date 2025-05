Sinner-Alcaraz, colpo di scena al Roland Garros: resa definitiva di Jannik

In vista dell’avvio del torneo del Roland Garros, arriva una notizia che certamente metterà in difficoltà le prestazioni di Jannik Sinner.

Jannik Sinner ha dimostrato a tutto il mondo dello sport, anche ai suoi detrattori, di non aver perso lo smalto. Lo stop forzato di tre mesi per la squalifica dopo il caso Clostebol non ha certo compromesso le qualità tecniche e lo spirito vincente del tennista azzurro, non a caso ancora oggi numero 1 nel ranking mondiale.

Durante gli Internazionali d’Italia Sinner ha ripreso confidenza con il campo e con il ritmo delle sfide più importanti, senza qualche automatico colpo a vuoto. Nonostante tutto, l’italiano è giunto in finale al Foro Italico, compiendo un cammino molto positivo. Bloccato solo nell’ultimo atto da un Carlos Alcaraz tirato a lucido e decisamente superiore dal punto di vista atletico.

Possiamo dire che gli Internazionali per Sinner siano stati una buona ‘palestra’, per rimettersi in moto dopo il già citato stop obbligatorio. Infatti è stato tutto propedeutico per presentarsi al meglio verso il Roland Garros, lo storico e prestigiosissimo torneo sulla terra rossa di Parigi. Il secondo evento cronologico del Grande Slam, al quale Jannik non poteva non partecipare.

Alcaraz meglio di Sinner in vista di Parigi: ecco le quote dei bookmakers sul Roland Garros

Ma chi sarà il vero favorito al Roland Garros? Le agenzie di scommesse internazionali hanno cominciato a buttare giù le quote ed i pronostici. Jannik Sinner, nonostante sia leader della classifica, stavolta deve arrendersi al momento magico del rivale Carlos Alcaraz, che solitamente sulla terra rossa e nel periodo primaverile-estivo è quasi ingiocabile.

Secondo l’agenzia William Hill, Alcaraz partirebbe leggermente favorito su Sinner per la vittoria finale. Il successo dello spagnolo è quotato a 2.25, mentre la quota per il tennista azzurro è di 2.50. Dati molto vicini, ma il recente successo meritato di Alcaraz agli Internazionali fa pendere l’ago della bilancia a suo favore.

La stessa agenzia internazionale ha quotato anche gli altri tennisti di livello presenti in gara: il successo di Alexander Zverev si gioca a 7, quello di Novak Djokovic a 8, Casper Ruud a 10, Draper e Tsitsipas a 15. Fonseca, Rune e l’azzurro Musetti a 25.

Anche per altri bookmakers Alcaraz sarebbe un passo avanti a Sinner a livello di pronostici. La vittoria a Parigi del talento spagnolo si gioca a 2.25 pure per Bwin, Better-Lottomatica e Betway. Un parere unanime dunque per le agenzie. Le quote di Sinner sono elevate ma sempre un po’ in ritardo rispetto al rivale, oscillando tra 2.75 e 2.80. Lontanissimi gli altri tennisti in gara, con il tedesco Zverev (numero 3 del ranking) considerato l’unico a poter insidiare il titolo.