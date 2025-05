Mi sono bastati dei semplici fondi di caffè per profumare tutta casa: il rimedio ecologico ed economico

Come profumare tutta casa utilizzando soltanto i fondi di caffè: l’idea naturale, economica ed ecologica, che cambierà tutto.

Avere una casa che profuma di fresco è sicuramente una piacevolissima sensazione e che permette di avere una sensazione di pulito in ogni ambiente. Per poter ottenere questo risultato, ovviamente c’è bisogno del massimo dell’igiene e poi si potrà amplificare il risultato finale utilizzando qualche profumatore che perdura nel tempo.

In commercio esistono tantissime tipologie di profumatori per ambienti e che hanno numerose fragranze. C’è il classico modello che rilascia la fragranza ogni tot. di tempo, quelli che vanno in corrente e poi ci sono anche i soliti diffusori con i bastoncini in legno. Tutti sicuramente efficaci, ma basterà toglierli anche solo per qualche minuto, che nel giro di poco anche il profumo svanirà.

Profumare casa con i fondi di caffè: il rimedio naturale, economico e che rispetta l’ambiente

Anche se efficaci, i profumatori per ambienti hanno una serie di aspetti negativi da considerare. In primo luogo c’è spesso un costo esagerato, e poi, aspetto davvero molto importate, si tratta pur sempre di sostanze chimiche rilasciate nell’aria e respirarle H24 non fa affatto bene alla salute. Ecco perché se si desidera avere una casa profumata ma in modo del tutto naturale si potranno utilizzare dei fondi di caffè.

Non è di certo la prima volta che con alcuni scarti si può creare qualcosa di nuovo. In questo caso specifico, andremo a riutilizzare i fondi di caffè per dare vita ad un profumatore per ambiente che sa proprio di buono. Per prepararlo servirà:

3 cucchiai di fondi di caffè ben asciutti

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Qualche scorza d’arancia o limone

2 stecche di cannella (o 1 cucchiaino in polvere)

Una garza o un sacchetto di lino

Il procedimento è davvero molto facile e veloce, infatti, basterà mescolare i fondi con il bicarbonato e le spezie. Aggiungere poi le scorze essiccate, mescolando delicatamente. Una volta fatto questo, si andrà a versare il composto nella garza o nel sacchetto. Infine, non resta che posizionare il sacchetto nei punti strategici della casa, ad esempio accanto all’ingresso, dentro l’armadio, vicino al divano. Ed ecco che nel giro di qualche minuti, si sentirà nell’aria una piacevolissima fragranza del tutto naturale.