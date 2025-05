“M’arte”: al Liceo Torricelli di Roma la fantasia torna al potere

Per il terzo anno consecutivo, il liceo scientifico “Evangelista Torricelli” di Roma propone l’esposizione di fine anno “M’Arte”, un nome che…è tutto un programma; anzi: molto di più. Apparentemente una mostra, molto ben allestita; in realtà una sorta di happening che riesce ad instaurare un canale comunicativo tra arte e scienza; un mosaico di conoscenze in continua espansione, le cui tessere sono i lavori realizzati dagli studenti.

-…per la stessa ragione del viaggio, viaggiare… – cantava Fabrizio De André: ebbene, il volano di questo percorso durante il quale procedono in simbiosi vari ambiti del sapere, è l’entusiasmo che profondono i ragazzi del “Torricelli”, rinviando continuamente l’approdo per merito delle loro continue acquisizioni.

I giovani che si specchiano nella messa alla prova delle loro capacità, di tutto ciò, tanto, che di creativo ci può essere nell’individuazione dei canali navigabili che mettono in comunicazione le varie sfere della conoscenza, intesa anche come divertimento.

I ragazzi del “Torricelli” accudiscono questa esposizione che sentono propria: dall’ideazione delle opere alla cura dell’allestimento.

Appassionarsi agli argomenti scientifici affrontati durante l’anno scolastico, illuminandoli per mezzo dei riflettori della fantasia e dells creatività: “M’Arte” è per loro anche la chance per guardare con occhi più attenti gli ambienti scolastici che “abitano” ogni giorno, attraverso un lavoro di squadra che accoglie ogni individualità.

Apprendimento, creatività e senso di appartenenza: vista dalla prospettiva che hanno saputo individuare i ragazzi del “Torricelli” sotto l’egida dei loro insegnanti, la scuola appare un luogo felice.

La mostra sarà visibile il 27, 28, 29 maggio dalle 11.00 alle 17.00, presso la sede di Via Cesare Lombroso 120

Paolo Marcacci