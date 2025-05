Mare cristallino e viste mozzafiato, qui l’estate ti costa pochissimo: spendi pochi euro

C’è un posto con mare cristallino e viste mozzafiato in cui si potrà trascorrere un’estate indimenticabile spendendo poco. Ecco dove si trova.

Siamo abituati a pensare che per trascorrere delle belle vacanze estive ci sia bisogno di spendere tanti soldi ed andare necessariamente in località costose ed esotiche. In realtà esiste un posto con mare cristallino e viste mozzafiato dove l’estate costa pochissimo.

Chi ricerca divertimento e relax per una vacanza in famiglia, in coppia o con gli amici, può prendere in considerazione questo posto in cui, anche spendendo pochi euro, si potrà vivere un’estate indimenticabile.

Vacanze in estate spendendo poco: ecco dove andare

Chi è alla ricerca di posti meravigliosi in cui trascorrere le proprie vacanze estive ma spendendo poco, può considerare non le solite mete esotiche e costose, ma località bellissime con mare cristallino e viste mozzafiato in cui si paga pochissimo.

Si tratta di tre mete estive incantevoli e ancora poco battute dal turismo di massa, perfette per vacanze in famiglia, in coppia o con gli amici. Sono: il Pakistan, il Montenegro e l’Albania. Per quanto riguarda il Pakistan, le destinazioni migliori e consigliate sono diverse e tutte mozzafiato: si può fare l’escursione al campo base del Nanga Parbat, la salita verso il ghiacciaio del Rakaposhi o ammirare i panorami mozzafiato lungo la Karakoram Highway.

Skardu è un’altra località meravigliosa del Pakistan in cui i più coraggiosi potranno cimentarsi nel parapendio oppure fare un safari nel deserto o passeggiate a cavallo o gite in moto. Ma ancora, da menzionare il villaggio montano di Karimabad oppure Lahore, meta ideale per chi ama la storia con i siti UNESCO del Forte e della Moschea Badshahi.

Un altro dei Paesi in cui l’estate costa pochissimo è il Montenegro: anche se è di piccole dimensioni, ha dei paesini con centri storici molto suggestivi, spiagge incantevoli, montagne e parchi nazionali poco conosciuti. Ha prezzi accessibili e meno turisti rispetto all’Italia. Da non perdere la baia di Kotor, da cui si può prenotare un giro in barca oppure il borgo di Perast, patrimonio dell’umanità.

Ci si può rilassare poi presso la bellissima spiaggia di Sveti Stefan oppure presso il lago di Skadar, perfetto da esplorare in kayak. Infine c’è l’Albania, con la sua costa splendida, le sue cascate, i suoi passi montani e i fiumi alpini. Una delle località più belle da vedere è Ksamil, definita “le Maldive d’Europa”, oppure la spiaggia di Himarë, perfetta per divertirsi anche con i bambini.