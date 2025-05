Mancano pochi giorni e ritorna da Lidl l’immancabile accessorio da cucina: si prevedono lunghe code

Ancora pochi giorni e da Lidl torna l’accessorio che tutti vogliono avere in cucina: si prevedono già file lunghissime vista l’incredibile offerta.

Chi ama cucinare e ogni girono si diletta fra tantissime ricette nuove e innovative, avrà una cucina piena di accessori per poter realizzare tutto quello che passa per la testa. Piccoli e grandi elettrodomestici o semplici oggetti, che aiutano a rendere tutto più semplice e permettono anche di ottenere cotture e preparazioni perfette.

Ecco perché sempre più spesso, si andrà alla ricerca di quell’accessorio che manca nella propria collezione personale, magari cercando anche di acquistarlo ad un prezzo vantaggioso. Ebbene, fortunatamente, sono sempre più frequenti offerte e promozioni che aiutano a soddisfare i propri desideri, senza però far spendere un capitale. Esattamente come capita da Lidl, dove si ha la possibilità di trovare validi aiutanti in cucina, ad un prezzo veramente bomba.

Torna da Lidl l’immancabile accessorio da cucina: il prezzo è veramente una bomba

Sono anni ormai che le catene di supermercati Lidl si affermano con prepotenza nel settore. Grazie alle loro incredibili offerte settimanali, permettono di acquistare tantissimi prodotti a prezzi veramente convenienti. Ma ciò che rende questo marchio imbattibile, è il fatto che le offerte non riguardano solo generi alimentari, ma anche elettrodomestici e tutto ciò che riguarda la casa e la propria persona. Ebbene, dalla settimana prossima si prevedono file lunghissime, perché torna la friggitrice ad aria ad un prezzo scontatissimo.

Da giovedì 15 maggio ritorna da Lidl la friggitrice ad aria Masterpro. Un accessorio che in cucina non può di certo mancare e che permette di ottenere una cottura uniforme, croccante e anche più veloce del classico forno. Si tratta di un piccolo elettrodomestico con capacità 6 litri, con una temperatura che arriva fino a 200°C.

È possibile scegliere fra diversi programmi che sono già impostati oppure procedere con la programmazione manuale. Dotata di cestello estraibile, permette di poter controllare lo stato dei cibi durante la cottura. Il cestello si può completamente smontare e potrà essere lavato sia a mano che in lavastoviglie. Il prezzo della friggitrice ad aria è davvero bassissimo, infatti costa appena 49.00 euro. Una cifra che difficilmente si potrà trovare altrove e proprio per tale motivo si prevedono già lunghe file per riuscire ad acquistare questo immancabile accessorio da cucina.