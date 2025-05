Leclerc, gesto insolito subito dopo il Gp Imola: smascherato insieme alla fidanzata!

Gesto folle ed inaspettato quello di Charles Leclerc, forse messo in atto per cancellare la delusione dell’ennesimo GP senza grosse gioie.

Un’altra domenica senza soddisfazioni per Charles Leclerc e per la Ferrari. In tanti speravano che il gran premio casalingo di Imola potesse rappresentare una svolta per la stagione automobilistica, un punto di ripartenza per la scuderia di Maranello. Invece, fin dalle qualifiche, si era intuito che le cose sarebbero andate storte per l’ennesima volta.

Vanno comunque fatti i complimenti a Leclerc, che partito dalla undicesima posizione è riuscito a rimontare diversi piazzamenti e terminare la gara della domenica al sesto posto, portandosi a casa 8 punti. Ancora meglio ha fatto Lewis Hamilton, che è riuscito a scavalcare ancora più rivali e chiudere ai piedi del podio, con un onorevole quarto posto.

Le difficoltà della Ferrari sono sotto gli occhi di tutti, ma le rimonte dei due piloti possono essere viste come lievi accenni di ripresa. Nel mondo della Formula 1 può cambiare tutto in maniera repentina, come dimostrato dalla McLaren a metà dello scorso anno: partita senza favori del pronostico, la scuderia inglese si è poi aggiudicata la classifica costruttori 2024.

Leclerc si consola così ad Imola: cena al McDonald’s con la…Ferrari!

Dunque i risultati della domenica per le Ferrari non stupiscono più di tanto, visto che il trend stagionale è ormai noto. Il team italiano deve migliorare nel settore tecnico ed ingegneristico e sviluppare strategie ben diverse se vuole competere con le McLaren e le Red Bull per i primi posti.

Sorprende invece il gesto post-gara di Charles Leclerc, che dopo l’ennesimo weekend sottotono ha voluto rigenerarsi in maniera particolare. Il pilota monegasco si è concesso una capatina per cena da McDonald’s. Soltanto che lo ha fatto in un modo piuttosto vistoso: come si evince da alcuni video che circolano sul web, Leclerc si è recato in un McDrive a pochi chilometri di distanza dall’autodromo di Imola alla guida della sua Ferrari.

Leclerc, in compagnia della sua fidanzata, è stato immortalato con abiti casual come una persona comune, peccato che lo splendido esemplare Ferrari in suo possesso non poteva passare inosservato. Dopo l’ordine allo sportello, il pilota classe ’97 è stato subito riconosciuto e protagonista di foto, selfie e video assieme a diversi fan che passavano da quelle parti.

Charles Leclerc was seen at McDonald’s on his way home from the Imola GP 🍔 pic.twitter.com/NOO4LNaN3z — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 19, 2025

Un pizzico di normalità per il campione nativo di Monte-Carlo, il quale ha sicuramente bisogno di questi strappi alla regola per dimenticare i risultati negativi e rimettersi in sesto in vista dei prossimi impegni stagionali.