Leclerc capitola, la Ferrari deve arrendersi a un nuovo rivale

Arriva un nuovo sfidante diretto in Formula 1 per Charles Leclerc e per la Ferrari. Notizie non esaltanti per la scuderia di Maranello.

I tifosi della Ferrari e gli appassionati di motori in generale sanno bene che la scuderia italiana sta vivendo un momento tutt’altro che positivo. L’entusiasmo iniziale, con l’approdo di Lewis Hamilton nel team in Rosso, sembrava il preludio ad un’annata in crescendo. Ma finora i risultati sono sotto gli occhi di tutti: deludenti e sotto le aspettative.

Anche Charles Leclerc, dato da molti come possibile contendente al titolo piloti, sta arrancando. Al momento il talento monegasco è fermo a soli 53 punti conquistati nei gran premi finora disputati, al quinto posto della classifica generale. A parte il terzo posto in Arabia Saudita, il pilota Ferrari ha sempre chiuso lontano dalla vetta, a causa di una monoposto poco convincente e di strategie al momento fallimentari.

Non bastassero tali risultati sottotono, Leclerc e la Ferrari devono guardarsi da un altro rivale inaspettato, pronto a sconvolgere il mondo dei motori. Ma stavolta si tratta soltanto di una ‘simulazione’, che però fa già parlare di sé e tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati. È in arrivo l’attesissimo film hollywoodiano sul mondo della Formula 1.

F1, l’atteso film sui motori con Brad Pitt: ecco il nuovo trailer

Una pellicola che i veri amanti di Formula 1 non potranno assolutamente perdere. Il 25 giugno nelle sale italiane uscirà questo kolossal intitolato proprio “F1” e che vedrà la star Brad Pitt come protagonista.

La trama è già nota e tocca dei temi rilevanti che si vivono tra i paddock ogni domenica. Il film ufficiale, diretto da Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”) vede Sonny Hayes, pilota interpretato da Pitt, che torna a gareggiare in Formula 1 dopo ben 30 anni di stop dovuti ad un grave incidente. Un pilota esperto e con voglia di rivalsa che dovrà scontrarsi con l’esuberante e giovane compagno di team Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris) tra curve e manovre mozzafiato.

In queste ore è disponibile sul web un nuovo trailer di “F1”, dove compaiono anche alcuni dei reali protagonisti del motorsport. Nei circa due minuti e mezzo di video si notano piloti come Max Verstappen, Fernando Alonso e Carlos Sainz. Ma soprattutto si può notare una scena in cui Brad Pitt sfida in pista la Ferrari di Charles Leclerc, sorpassata dopo un bloccaggio alla curva-5 del circuito di Abu Dhabi.

Altre scene invece sono state girate al McLaren Technology Centre di Woking. Insomma, un film patrocinato ufficialmente dalla F1 che tenta di restare il più fedele possibile alle atmosfere, alle sensazioni ed all’iconicità che si respira sui circuiti di tutto il mondo.