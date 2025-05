Le Martingale: i pronostici della 37° giornata di Serie A 2024/2025

La Serie A si prepara a vivere un turno particolarmente intenso, con una contemporaneità estesa delle gare. La Lega Serie A ha infatti stabilito che, in occasione della 37ª giornata del campionato 2024/2025, nove partite si disputeranno allo stesso orario, dopo quanto emerso dagli ultimi risultati.

La decisione è stata spiegata in un comunicato ufficiale della Lega:

«Rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, di seguito le gare il cui inizio deve avvenire in contemporanea in occasione della 37ª giornata»:

Domenica 18 maggio 2025 – ore 20:45

CAGLIARI-VENEZIA

FIORENTINA-BOLOGNA

HELLAS VERONA-COMO

INTER-LAZIO

JUVENTUS-UDINESE

LECCE-TORINO

MONZA-EMPOLI

PARMA-NAPOLI

ROMA-MILAN

Serie A: Genoa-Atalanta anticipata, tutte le altre sfide domenica sera

L’unica eccezione sarà Genoa-Atalanta, in programma sabato 17 maggio alle 20:45. La sfida è stata anticipata poiché entrambe le squadre non hanno più obiettivi di classifica: i rossoblù sono già matematicamente salvi, mentre i nerazzurri hanno già strappato il pass per la prossima Champions League.

Le restanti partite andranno tutte in scena domenica 18 maggio alle 20:45, dal momento che ogni incontro incrocia obiettivi comuni tra le squadre coinvolte, come la salvezza, la qualificazione europea o la corsa scudetto. In un primo momento, per ragioni organizzative, si era ipotizzata una divisione in due fasce orarie: da una parte i match legati alla salvezza (Cagliari-Venezia, Verona-Como, Lecce-Torino, Monza-Empoli), e dall’altra quelli decisivi per i piazzamenti in alto (Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Parma-Napoli, Roma-Milan). Tuttavia, questo avrebbe comportato delle forzature, soprattutto nel caso del Parma, ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Alla fine ha prevalso la scelta della massima contemporaneità possibile, portando così alla disputa di nove incontri in parallelo, una decisione che darà ulteriore pathos alla volata finale del campionato.

