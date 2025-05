Le magliette puzzano di sudore? Ti svelo il rimedio della nonna per eliminare tutto il cattivo odore

Come eliminare facilmente il problema delle magliette che puzzano di sudore: l’antico rimedio della nonna è ancora efficace.

Con l’arrivo del caldo e di conseguenza di temperature spesso anche sopra alla media stagionale, anche fare pochi passi farà sudare più del necessario. Un fenomeno sicuramente normale e anche necessario, ma che in realtà provoca una serie di disagi non indifferenti, soprattutto se si tende a sudare molto più del normale.

Oltre ad essere un vero e proprio disagio fisico, sudare anche in maniera eccessiva ha tutta una serie di conseguenze, la più comune e che spesso ci sarà del cattivo odore sugli indumenti che non sarà facile da mandare via. In particolare, sarà proprio la zona sotto le ascelle, ad aver bisogno di un trattamento mirato per cercare di eliminare del tutto il cattivo odore.

Come eliminare rapidamente la puzza di sudore che si forma sotto le ascelle delle magliette

Lavare i capi sudati in lavatrice è sicuramente la scelta giusta. Infatti, le alte temperature e i prodotti adeguati, non solo vanno ad eliminare tutto lo sporco, ma rimuovono anche germi, batteri e neutralizzano i cattivi odori. O almeno in teoria così dovrebbe essere, perché in verità, non sempre si riuscirà ad eliminare la puzza di sudore da sotto le ascelle delle magliette.

Ma quindi, se anche la lavatrice risulta essere inefficace in alcuni casi, come agire per eliminare il cattivo odore di sudore dalle magliette? Quando il lavaggio non è abbastanza profondo o si utilizzano cicli troppo brevi e freddi, i batteri non vengono eliminati del tutto, e l’odore riaffiora appena la maglietta si scalda a contatto con il corpo. Quindi, per evitare che questo accasa, esiste un trattamento da fare prima di mettere i capi in lavatrice e che eliminerà ogni tipo di cattivo odore.

Per agire, basterà preparare una miscela di aceto di vino bianco e acqua in parti uguali. A questo punto la maglietta dovrà essere immersa completamente nella soluzione e lasciata in ammollo per almeno 30 minuti. Dopodiché dopo aver strofinato nella zona delle ascelle, si potrà mettere in lavatrice per procedere con il classico lavaggio. In questo modo, i cattivi odori saranno completamente spariti e la maglietta tornerà come se fosse stata appena comprata.