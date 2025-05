Lavanda, menta e limone, il mix perfetto per creare centrotavola originali e profumati: ci vorrà pochissimo

Centrotavola fai da te, con queste idee ne realizzi alcuni super profumati: basteranno solo limone, lavanda e menta.

Ciò che rende davvero speciale ogni casa, non è solo l’arredamento scelto o il colore delle pareti, ma tutti quei piccoli dettagli che faranno la differenza e che permetteranno di poter esprime la propria personalità. Tutti quei piccolo oggetti, che andranno a completare ogni singolo ambiente e che porteranno anche un tocco di colore extra.

Ed ora che ci troviamo in una stagione ricca di colori vivi e brillanti e di profumi unici, perché non cercare di portare un po’ di tutto questo anche in casa? Farlo non è affatto complicato, anzi, creando dei semplici centrotavola si porterà in casa un tocco di primavera. Per poterli realizzare basterà della semplice lavanda, della menta e anche del limone e l’effetto sarà davvero incredibile.

Con della menta, del limone e della lavanda si realizzano in casa dei bellissimi centrotavola profumati

Menta e limone, sono ingredienti che in casa di certo non mancano mai e, seppur in modo differente, riescono a conferire ai piatti un sapore completamente diverso. Anche la lavanda, è una pianta profumatissima e che spesso si trova nei vari ambienti. Ebbene, saranno proprio questi tre elementi ad essere perfetti per poter realizzare in casa dei profumatissimi centrotavola.

I centrotavola che in genere portano un tocco di novità in tavola, possono essere trasformati in qualcosa di unico, infatti, basterà renderli profumati per trasformali in elementi davvero ‘magici’. Per farlo non servirà altro che della lavanda essiccata, della menta e anche dei limoni. Potranno essere utilizzati in modo separato, magari impreziosendo il tutto con delle pietre colorate, oppure combinati tra loro.

Per quanto riguarda la lavanda, basterà appoggiarne qualche stelo in un vaso di vetro per dare un tocco provenzale alla tavola. Il colore lilla poi, si abbina benissimo a tovaglie neutre che donano sempre un aspetto chic ed elegante alla sala da pranzo. La menta invece, con un profumo inconfondibile, potrà essere utilizzata in piccoli vasetti di vetro o di terracotta da posizionare al centro della tavola. Infine, il limone sarò perfetto per essere utilizzato a fettine all’interno di un piatto di vetro trasparente, ricoperte d’acqua. Ed ecco quindi tre semplici idee per poter realizzare in casa dei centrotavola colorati e profumati.