Lasciamo il pavimento bianco agli uffici, per la casa è questa la vera tendenza: pratica ed anche economica

Basta con il classico pavimento bianco, adesso è questa la nuova tendenza che piace anche agli interior designer: è anche facile da pulire.

La scelta del pavimento per la propria casa deve essere fatta in modo accurato. Infatti, sarà proprio il rivestimento scelto che permetterà di ottenere un determinato effetto nei vari ambienti. Proprio per questo, prima di optare per un materiale o un colore, piuttosto che un altro, sarà importante tenere a mente determinati punti, che faranno poi la differenza finale.

Tendenzialmente, vista anche la sua grandissima adattabilità ad ogni stile, il pavimento bianco resta uno delle opzioni più quotate. Dona ampiezza e luminosità agli ambienti, si integra alla perfezione con il resto dell’arredamento e, anche se delicato proprio a causa del suo colore chiaro, non è affatto complicato da pulire.

Addio al classico pavimento bianco, arriva una nuova tendenza che rivoluziona il mondo del design

Tuttavia, come ormai accade per l’arredamento, la moda riesce ad influenzare quelle che sono le tendenze anche di casa e soprattutto per quanto riguarda il pavimento, in questi ultimi mesi c’è una novità destinata a far sparire il pavimento bianco dalle case. Si tratta di una tipologia completamente diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in giro, ma che donerà un aspetto davvero unico.

Ciò che ultimamente sta iniziando a vedersi nelle case appena ristrutturate è il pavimenti in microcemento. Una delle particolarità di questo tipo di rivestimento, è la capacita di creare una superficie continua e senza fughe. In questo modo non solo sarà più facile pulirlo, senza dover perdere ore ed ore a sbiancare le fughe stesse, ma permetterà anche di creare un effetto visivo molto più ampio.

Anche in questo caso sarà possibile scegliere fra numerose tipologie e che si adattano alla perfezione a qualsiasi stile che abbiamo già in casa. Un altro aspetto molto importante, è che il microcemento si può posare direttamente sul pavimento già esistente, evitando quindi demolizioni e stravolgimenti in casa. Inoltre, è incredibilmente resistente e impedisce anche la formazione dell’umidità, il che lo rende perfetto soprattutto per bagno e cucina. Quindi, questa nuova tendenza non solo risulta essere molto bella esteticamente, ma al tempo stesso è anche incredibilmente funzionale e pratica.