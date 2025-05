Internazionali d’Italia, Sinner ha deciso: ora è ufficiale

Finalmente il gradito ritorno di Jannik Sinner è cosa concreta: gli Internazionali di tennis a Roma saranno il suo prossimo palcoscenico.

Gli appassionati di tennis italiani non vedono l’ora che scattino, ad inizio della prossima settimana, gli Internazionali d’Italia. Per due motivi principali: in primis si tratta del torneo più prestigioso del circuito che si svolge su territorio nostrano, precisamente al Foro Italico di Roma. Inoltre sarà l’occasione giusta per rivedere in campo il numero 1 al mondo Jannik Sinner.

Il tennista altoatesino terminerà la squalifica di tre mesi per doping, patteggiata con la Wada, proprio in tempo per il debutto sulla terra rossa capitolina. Quale miglior appuntamento per riprendere ritmo e fiducia e tornare a far impazzire i propri tifosi. C’è grande curiosità da parte degli appassionati di tennis di tutto il mondo, che vorranno capire se lo stop forzato ha rallentato il cammino di Sinner o se il leader del ranking ATP riprenderà come se nulla fosse accaduto.

Per Sinner è anche un gradito ritorno a Roma dopo due anni, visto che il fuoriclasse di San Candido ha saltato l’ultima edizione (quella del 2024 vinta da Sasha Zverev) per motivi strategici e muscolari, così da non mettere a rischio la presenza al Roland Garros. Mentre nel 2023 Jannik uscì prematuramente, sconfitto agli ottavi di finale da Cerundolo.

Jannik Sinner da lunedì sarà a Roma: tutti gli impegni previsti per il grande ritorno

Roma si vestirà per il grande evento tennistico ed accoglierà Jannik Sinner come l’atleta più atteso e prestigioso al Foro Italico. Da lunedì 5 maggio, proprio il giorno in cui ufficialmente scadrà la squalifica, l’altoatesino sarà nella capitale ed affronterà diversi impegni. Non soltanto relativi al campo da gioco.

In realtà Sinner già da domenica sbarcherà a Roma, ma lunedì sarà presente alle ore 11:00 alla Fontana di Trevi, uno dei monumenti storici della città, dove verrà sorteggiato il tabellone principale del torneo. Nel pomeriggio invece si trasferirà nei luoghi predisposti del Foro Italico, prima per la conferenza stampa di rito, in cui risponderà alle domande dei cronisti. Poi comincerà ad allenarsi sul Campo Centrale (l’orario non è ancora chiaro), dando il via alla sua caccia personale al Master 1000 romano.

Sinner, che risulta testa di serie numero uno della competizione in base al ranking, comincerà a giocare dal secondo turno. Dunque il debutto del classe 2001 agli Internazionali è previsto per venerdì 9 o sabato 10 maggio. Sempre lunedì inoltre, verso le ore 18:00, andrà in scena la cerimonia che celebrerà le vittorie in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup ottenute dagli atleti azzurri capitanati da Filippo Volandri e da Tathiana Garbin nel 2024. Una giornata intensa che aiuterà Sinner ad immergersi nel tennis che conta.