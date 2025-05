Ingresso di casa piccolo e poco accogliente? 4 strategie per cambiarlo in una sola mossa

Questi trucchetti sono i preferiti degli interior designer e riescono a trasformare un ingresso piccolo in un ambiente molto più grande.

Nonostante per molti aspetti l’ingresso di casa sia sottovalutato, in realtà si tratta di un luogo che merita la giusta importanza. Sarà il primo ambiente che si vedrà non appena si entrerà in casa e sarà una sorta di bigliettino da visita. Ecco perché ogni cosa dovrà avere il proprio posto, ma soprattutto sarà importante che sia tenuto sempre bene in ordine.

Avere un ingresso poco curato e in disordine, non farà altro che dare la sensazione di vivere in un ambiente particolarmente trascurato. Inoltre, il più delle volte si tratterà di un luogo non particolarmente grande e per questo sarà ancora più importante che ogni cosa abbia il suo posto.

4 piccoli trucchi per rendere visivamente più grande un ingresso di casa piccolo: la differenza sarà evidente

Ritrovarsi a dover arredare un ingresso piccolo potrà sembrare una sfida impossibile. Trovare arredi che vadano bene per spazi ridotti, il più delle volte potrà sembrare una via senza uscita. Per non parlare poi delle difficoltà che si incontrano proprio nel momento in cui si cercherà di tenere tutto al proprio posto. Ebbene, se questa è proprio la situazione che state vivendo, ci sono 4 strategie da provare che renderanno visivamente più grande un ingresso piccolo.

Ma è davvero possibile riuscire ad ottenere un ingresso che sembri più grande anche solo visivamente? La risposta è assolutamente sì! Grazie a 4 semplici strategie, l’ambiente sarà subito più grande e accogliente. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

Illuminazione: il primo step è ovviamente scegliere la luce adatta che permetta di ingrandire. Quindi, una lampada a sospensione moderna può diventare un punto focale attraente, mentre i faretti incassati possono illuminare uniformemente senza soffocare l’area; Arredi su misura: inutile provarci, se lo spazio è poco i classici arredi andranno solo a soffocare di più la zona. Optare invece per mobili fatti su misura, aiuterà anche ad ottimizzare gli spazi in modo pratico e funzionale; Specchi: gli specchi hanno sempre qualcosa di ‘magico’ e in questo caso, posizionati in punti strategici aiuteranno a rendere visivamente l’ingresso più ampio; Colori: il colore gioca come sempre un ruolo fondamentale, e nel caso di un ingresso piccolo si dovrà puntare su colori neutri e chiari, che faranno ottenere un effetto luminoso, ampio e spazioso.

Con queste semplici strategie, anche l’ingresso più piccolo e angusto diverrà immediatamente più grande. Non ci vorrà molto per vederlo subito cambiare aspetto.