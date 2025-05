Il trucco del tappo per profumare casa nessuno lo conosce: è pratico, veloce ed economico

Come profumare casa con il trucco del tappo: un metodo così geniale, che una volta provato non si lascerà mai più.

Una delle cose che più ci aggrada dopo aver passato ore ed ore a pulire tutta casa, è quella gradevole fragranza di fresco e di pulito che si sente in ogni ambiente. Un profumo davvero soddisfacente, che renderà giustizia a tutta la fatica fatta per ottenere il massimo del pulito. L’unica pecca, è che questo stesso aroma tenderà a svanire nel giro di qualche ora.

E proprio per cercare di replicare questa stessa sensazione, che sempre più spesso si farà ricorso a tutti quei deodoranti per ambienti che serviranno proprio a rilasciare lentamente una piacevole fragranza nell’aria. Potendo scegliere poi tra numerosi profumi, si potrà ogni volta cambiare, scegliendo quello più adatto al momento e anche alla stagione.

Con il trucco del tappo si potrà profumare tutta casa spendendo pochissimo

Nonostante i deodoranti per ambienti, ancora oggi, siano prodotti vendutissimi, grazie anche alle nuove tipologie presenti sul mercato, non si può negare che spesso hanno un costo anche piuttosto elevato, per non parlare poi della durata, che non è mai quella riporta sulla confezione. Quindi, nel giro di poche settimane, ci troveremo ad acquistarne anche più di uno spendendo non poco. Per evitare questo, esiste un trucco geniale che prevede l’utilizzo di un semplice tappo di ammorbidente.

L’ammorbidente è uno di quei prodotti per il bucato che in casa non manca mai. Il suo utilizzo, oltre a conferire una piacevolissima morbidezza ai capi, rilascia anche un profumo inconfondibile. E se vi dicessimo che l’ammorbidente sarà perfetto anche per profumare casa? Ebbene, il trucco di oggi mostrerà proprio come usare un tappino di questo prodotto per avere ambienti che sanno proprio di pulito.

Il procedimento è davvero semplicissimo, basterà mescolare un tappo di ammorbidente con un paio di bicchieri di acqua calda. Versare il tutto in un flacone spray e agitare per qualche minuto. Non appena il mix sarà ben amalgamato, non resta che vaporizzare il tutto nell’ambiente, ma non solo, perché questo deodorante fai da te, potrà essere spruzzato anche sui tessili di casa, su tende, tappeti e anche sui cuscini. Così facendo, l’odore sarà ancora più intenso e persistente.