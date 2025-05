Il Paradiso delle Signore 10, notizia tremenda per i telespettatori: addio alla serie

Si rincorrono già i primi spoiler su Il Paradiso delle Signore 10 e c’è una tremenda notizia per i telespettatori, un addio alla serie inaspettato.

Il 5 maggio è terminata la nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Gli attori sono ora sul set per girare la decima stagione che andrà in onda a partire da settembre. I telespettatori, però, non stanno nella pelle e non riescono ad aspettare così tanti mesi senza sbirciare un po’ di anticipazioni.

Ma forse in questo caso sarebbe stato meglio non farlo! In effetti, dagli spoiler su Il Paradiso delle Signore 10, pare che ci sarà un addio alla serie, una notizia tremenda per i telespettatori che seguono con passione questa soap opera così amata.

L’addio al Paradiso delle Signore 10

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si è chiusa il 5 maggio in maniera inaspettata con Umberto Guarnieri che si è dichiarato alla contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, fidanzata con Marcello Barbieri. A sua volta il ragazzo, in uno scorso episodio, aveva ceduto ad un momento di debolezza ed aveva baciato l’ex Venere, Rosa Camilli.

Fra i due, dunque, è terminato il bel rapporto di amicizia che c’era ma molti si chiedono se fra loro ci sarà qualche ritorno di fiamma ne Il Paradiso delle Signore 10. A proposito di questo, arriva però una notizia tremenda per i telespettatori, un addio alla serie improvviso. Infatti, se è vero che nella prossima stagione sono confermati tanti attori, come Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Pietro Masotti, e molti altri ancora, è anche vero che alcuni attori lasceranno la serie.

Proprio Nicoletta Di Bisceglie, attrice che interpreta Rosa Camilli, dovrebbe andare via. Infatti la ragazza, nella soap, aveva lasciato il suo lavoro da Venere ne Il Paradiso delle Signore, per iniziare a fare la giornalista nel team di Tancredi Di Sant’Erasmo. Tuttavia, dopo aver scoperto che Tancredi era coinvolto nel furto del bozzetto di Botteri, aveva deciso di lasciare Milano e di tornare a Bologna.

Pare dunque che potrebbe non esserci ne Il Paradiso delle Signore 10. Anche il personaggio della stilista Giulia Furlan, complice di Tancredi per rubare il bozzetto di Botteri, dovrebbe andare via nella prossima stagione della soap opera. Insomma, molte conferme ma anche tanti tristi addio che lasciano basiti i tanti telespettatori di questa fiction italiana così seguita.