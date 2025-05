Il mondo intero rimarrà al buio in questo giorno: blackout di corrente globale

Si teme per un blackout di corrente globale che lascerà il mondo intero al buio. Ecco la data in cui ci sarà questo avvenimento molto preoccupante.

Era il 29 aprile 2025 quando è stata data al mondo la notizia del blackout che ha colpito la Spagna. Un intero Paese bloccato con gente che, temendo il peggio, ha affollato i supermercati per fare scorta di acqua e cibo. Per fortuna ci è voluta qualche ora per arginare grandemente il problema.

Ma cosa potrebbe succedere se un problema del genere colpisse non una sola nazione ma tutto il mondo? È lo scenario che potrebbe accadere fra qualche tempo. Infatti è stata diffusa la data in cui potrebbe esserci un blackout di corrente globale e il mondo potrebbe rimanere tutto al buio. Ecco quando succederà.

La data del blackout di corrente globale

Un blackout di corrente globale e tutto il mondo al buio: sembra la trama di un film di fantascienza ma potrebbe ben presto essere la realtà. Sì, perché da giorni è trapelata la notizia secondo cui, in un futuro non troppo lontano, un’interruzione di corrente potrebbe colpire tutto il mondo (non solo una nazione, come è successo in Spagna).

Questa in realtà è la previsione data dall’Intelligenza Artificiale che è stata interrogata sulla data del prossimo blackout di corrente globale. Il giorno in questione dovrebbe essere il 27 aprile 2027, precisando che ci potrebbe essere un «blackout globale che interesserebbe simultaneamente diversi continenti». L’Intelligenza Artificiale dunque ha fornito un giorno, un mese e un anno in cui il mondo sarà totalmente al buio ma non ha dato dei motivi precisi per cui accadrà.

Ha soltanto dato delle cause vaghe come il collasso delle infrastrutture, attacchi informatici coordinati, tempeste solari o guasti alle reti elettriche interconnesse. Inoltre ha avvertito che la sua risposta è un esercizio speculativo e non deve essere usata come previsione verificata e certa. Anche gli esperti hanno espresso la loro dicendo che è altamente improbabile che possa avvenire un’interruzione di energia elettrica a livello globale perché mancano delle solide basi tecniche.

Infatti le reti, pur essendo connesse tra loro, funzionano a livello regionale e sono dotate di meccanismi di sicurezza che isolano la rete in caso di guasto, impedendo al blackout di diffondersi ovunque e in fretta. Più probabilmente potrebbe verificarsi un collasso zona per zona, ma non un blackout di corrente globale.