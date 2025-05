Il bidet è il passato, addio epocale: la nuova moda lascia tutti a bocca aperta

Uno dei protagonisti dei nostri bagni, il bidet, è passato di moda. La nuova tendenza è più elegante e lascia tutti a bocca aperta.

Siamo italiani e, quando ci spostiamo all’estero, sappiamo di dover fare i conti con una mancanza importante: no, non si tratta di quella del “buon cibo” ma del bidet! Sì, perché in effetti avere il bidet in bagno è una prerogativa tutta italiana ma per fortuna in diversi alberghi e sistemazioni all’estero, è possibile trovarlo.

Se non fosse che, fra qualche tempo, anche noi dovremmo dirgli addio. Chi si aggiorna sulle ultime tendenze dal punto di vista dell’arredo bagno, sa che il bidet non è più di moda ma che è stato (e verrà) sostituito da una tendenza più elegante e pratica, che lascia tutti a bocca aperta. Ecco di quale si tratta.

La soluzione che sostituirà il bidet in bagno

Sembra impossibile ma fra qualche tempo il bidet non ci sarà più nei bagni delle nostre case, anche se siamo italiani. In effetti questo sanitario così importante per l’igiene intima è una prerogativa tutta italiana, solo che ormai è il passato e la nuova moda è un’altra, molto più moderna e pratica.

Il classico bidet, infatti, verrà sostituito da un nuovo oggetto, che occupa meno spazio ma che comunque consente di curare la propria igiene intima, senza dover fare la doccia. Si tratta della doccetta igienica, anche detta “doccino”. In molti potrebbero già averla vista nei bagni che si trovano all’estero, ad esempio negli alberghi.

Non è raro ritrovare il doccino accanto al water anche nei bagni di piccole dimensioni delle case o delle strutture italiane. In effetti uno dei vantaggi di questa soluzione più alla moda rispetto al bidet è proprio il fatto che occupa poco spazio e che si può posizionare in tutti i bagni, da quelli spaziosi a quelli più piccoli.

È uno strumento pratico e utile da usare, che appunto si fissa vicino al wc, così da poterlo utilizzare ogni volta che se ne abbia bisogno stando semplicemente seduti sul water. Insomma, si conferma davvero la rivoluzione per avere un bagno più spazioso e moderno, ma anche pratico e funzionale. In commercio ne esistono di vari tipi e materiali, anche se in genere è in acciaio. Così si può adattare facilmente a qualsiasi bagno per renderlo più elegante.