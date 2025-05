I piccioni sul balcone sono ormai un problema passato: con questo trucco andranno subito altrove

Ecco l’unico rimedio efficace e a costo zero per allontanare i piccioni dal balcone: funziona sin dalle prima applicazioni.

Ora che le belle giornate di certo non mancano, viene naturale decidere di voler sfruttare maggiormente balconi e terrazzi, magari decidendo anche di pranzare e cenare all’esterno. Tuttavia, ospiti indesiderati come i piccioni, possono rendere il tutto poco igienico e complicato. Infatti, ritrovarsi il balcone infestato dalla presenza di questi volatili non è affatto una cosa piacevole.

Non è affatto gradevole dover combattere ogni giorno con i piccini che si piazzano sul proprio balcone, non solo perché toccherà pulire anche i loro escrementi, ma soprattutto perché i piccioni possono rappresentare un vero pericolo per la salute. Infatti, le loro deiezioni possono contenere agenti patogeni come Salmonella, Cryptococcus e Histoplasma, che si sviluppano bene nei luoghi umidi e ricchi di guano (escrementi di piccioni). Quando queste feci si seccano, possono diventare polvere e venire inalate, causando problemi respiratori anche gravi.

Come allontanare immediatamente i piccioni dal balcone ma senza usare nulla di tossico

Un altro problema che riguarda i piccini e che li rende davvero pericolosi per la salute è il fatto che possono ospitare zecche, pulci e acari, che a loro volta possono trasmettere malattie agli esseri umani (come la febbre bottonosa o altre infezioni batteriche). Per non parlare poi del fatto che i piccioni vivono spesso vicino a rifiuti o in ambienti non igienici, diventando così portatori di tantissimi batteri. Insomma, non sono tra gli animali più puliti di questo mondo.

In commercio esistono tantissimi prodotti mirati proprio per allontanare i piccioni, ma spesso risultano essere troppo aggressivi per questi animali, che, seppur pericolosi meritano di essere mandati via ma senza fargli del male. Ecco perché esiste un trucchetto semplicissimo da poter provare subito e che non costa praticamente nulla. Tutto ciò di cui avremo bisogno sono o dei vecchi CD oppure della semplice carta argenta e un filo di nylon.

Il trucchetto è davvero semplicissimo e nel caso dei CD consiste semplicemente nel legare i dischi al filo di nylon o anche a del comunissimo spago e appenderli uno ad uno lungo la ringhiera del balcone. In questo modo si andrà a creare una lunga superficie riflettente che fungerà da deterrente contro i piccioni. Allo stesso modo con la carta stagnola, si potranno fare tante palline da legare con il filo e da appendere alla ringhiera. Anche in questo caso la luce riflessa non farà più appollaiare i piccioni sul balcone. Un rimedio semplicissimo ma che funzionerà immediatamente.