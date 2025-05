Hai presente la classica poltrona con i braccioli? Dimenticala completamente, ecco la nuova tendenza

La poltrona e il divano con i braccioli hanno ormai le ore contate: arriva la nuova tendenza che fa già design e piace molto di più.

In casa, poltrona e divano non possono di certo mancare. Sono due elementi estremamente funzionali e che ci permettono di completare in modo ottimale l’arredamento dei vari ambienti di casa. Inoltre, sono perfetti, soprattutto a fine giornata, per farci rilassare dopo avere passato ore intere sempre di corsa e fra mille impegni.

Ma la cosa più importante, è che sia la poltrona che il divano rappresentano a pieno il simbolo della convivialità, essendo due elementi ideali su cui poter far accomodare amici e parenti che ci vengono a trovare in casa. Per rendere il tutto ancora più perfetto, in commercio esistono tantissime varietà, che si sposano alla perfezione con ogni tipo di spazi, esigenza e gusti personali.

Addio alla classica poltrona e al divano con braccioli: la nuova tendenza piace molto di più

Ci sono numerosi modelli di poltrone e divani tra cui poter scegliere. Possono cambiare per forma, grandezza, colore e tessuto, per potersi adattare alla perfezione allo stile scelto per la propria cosa. Tuttavia, anche in questo caso non si dovrà trascurare l’influenza della moda, perché a sua volta riesce a condizionare quelle che saranno le nuove tende. E per quanto riguarda poltrone e divani, siamo pronti per dire addio ai classici braccioli.

Immaginare una casa senza poltrona o senza divano, sarebbe come vedere Roma senza il suo Colosseo, oppure Napoli senza il Vesuvio, insomma un’idea impossibile da pensare. E se questo non è fattibile, è però giusto sapere che anche questi due elementi possono cambiare a seconda della moda e mai come in questo 2025 c’è una nuova tendenza pronta a stravolgere tutto. Infatti, a breve diremo addio alla classica poltrona e ai divani con braccioli, al loro posto un elemento molto più funzionale.

Ma di cosa si tratta esattamente? Ebbene, la nuova tendenza di design prevede che i braccioli siano completamente eliminati creano così una superfice unica e molto più ampia. Addio quindi a tutti quegli angoli e a quei braccioli anche poco comodi e via libera a forme arrotondate e decisamente più comode e spaziosi. Un cambiamento ormai già avviato e che sta già ottenendo numerosi consensi e apprezzamenti, non resta che accoglierlo.