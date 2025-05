Griglie della cucina, se non fai così non sono mai sgrassate realmente: ecco il metodo che funziona

Per avere un piano cottura realmente pulito anche le griglie della cucina devono essere splendenti: ecco come fare in poche mosse.

Il piano cottura è uno degli elementi che maggiormente viene utilizzato all’interno della cucina. La sua funzione principale è ovviamente quella che permette la cottura dei cibi e la preparazione dei pasti principali della giornata. Proprio per questo, riuscirà ad accumulare una quantità di sporco davvero impressionante.

Unto, macchie di sugo, acqua, residui di calcare, sono solo alcune delle macchie che sarà facile trovare sul piano cottura. Per non parlare poi, se si ha l’idea di friggere, in questo caso si dovrà fare i conti con uno sporco ancora più ostinato del normale. Quindi, per evitare che poi se ne accumuli troppo, sarà importante pulire il piano cottura ogni volta che si smette di usare.

Non solo i fuochi anche le griglie del piano cottura devono essere perfettamente pulite: così saranno come nuove

Quello che sarà importante fare, non è solo pulire il piano cottura, ma sarà altrettanto importante eliminare lo sporco da tutti gli elementi che lo compongono. Anche le griglie, elementi che spesso vengono trascurati, dovranno essere attenzionate per eliminare grasso, sporco e anche cattivi odori.

Per avere un piano cottura realmente pulito, non bisognerà trascurare alcun elemento, ecco che quindi anche le sue griglie dovranno essere accuratamente igienizzate. Per farlo, non c’è nulla di più che semplice che preparare un potentissimo mix naturale super sgrassante e super pulente. Per preparalo basterà semplicemente mescolare dell’aceto e del succo di limone, due ingredienti che tutti abbiamo in casa e che risultano essere particolarmente efficaci contro lo sporco, anche quello più ostinato. Un efficace rimedio, che non farà più ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici.

Prendere quindi un flacone spray, versare al suo interno un paio di bicchieri di aceto e il succo filtrato di un limone. Rimuovere le griglie e sistemarle all’interno del lavello o per andare più comodi all’interno della vasca o del box doccia. Vaporizzare il mix naturale e lasciarlo agire per una trentina di minuti. Una volta fatto questo, strofinare leggermente con una spugnetta. Infine, non resta che risciacquare abbondantemente e lasciarle asciugare. In poche mosse le griglie saranno come nuove e senza alcuna incrostazione.