Fondi di caffè, l’oro prezioso che tutti sottovalutano: in casa tornano davvero utili con queste idee di riutilizzo

In casa i fondi di caffè diventano davvero preziosi: con queste idee di riutilizzo si trasformano in qualcosa di molto utile.

Il caffè non è solo una semplice bevanda, ma è la bevanda per eccellenza. Tutti amano sorseggiare questo saporitissimo ‘oro nero’ e sarà davvero difficile riuscire a farne a meno. Il caffè è perfetto in qualsiasi momento, c’è chi lo preferisce esclusivamente la mattina, chi durante la giornata e chi ancora dopo pranzo. Un vero e proprio rito, che no deve assolutamente essere disturbato.

Ma ciò che rende il caffè ancora più speciale, non è solo il sapore in se, ma qualcosa di ancora più prezioso: i fondi di caffè, che, visti così potranno sembrano semplice materiale di scarto, ma in realtà diventano davvero interessanti se utilizzati in alcuni modi ben specifici. Tutto questo è possibile grazie al riciclo, che permette di poter dare una seconda possibilità a ciò che normalmente andrebbe gettato via.

Come riutilizzare in casa i fondi di caffè: queste idee di riciclo sono davvero geniali

In un’epoca in cui si cerca di approcciare sempre il più possibile ad uno stile di vita ecologico e sostenibile, riuscire a riciclare oggetti di scarto è un passo fondamentale verso il traguardo. I fondi di caffè, ad esempio, si prestano benissimo allo scopo e sono perfetti per poter essere riutilizzati in casa in diversi modi davvero utili.

Ma come possono essere usati i fondi di caffè? Sono in pochi ad esserne a conoscenza, ma i fondi hanno un forte potere sgrassante, ed essendo abrasivi, riescono a rimuovere lo sporco incrostato da pentole e padelle. Basterà mescolare fondi di caffè e detersivo per piatti e applicare il mix ottenuto su una spugnetta. In questo modo strofinando delicatamente tutto lo sporco verrà subito via.

Un’altra proprietà è quella di assorbire i cattivi odori e quindi saranno perfetti per essere messi anche all’interno del frigorifero, oppure posti all’interno di vecchi collant e messi dentro armadi e cassetti. Ma non è ancora tutti, perché strofinando dei fondi di caffè sul legno, si andranno a nascondere eventuali graffi. E infine, possono diventare anche un perfetto esfoliante naturale da applicare sulla pelle dopo la doccia. Insomma, le idee non mancano e basta davvero poco per rendere i fondi di caffè davvero preziosi in casa.