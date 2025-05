ESCLUSIVA | Di Giovambattista: “La Roma ripiomba su Gasperini, Ranieri non la racconta giusta”

ROMA – GASPERINI | In diretta su Radio Radio Lo Sport, il direttore Ilario Di Giovambattista ha dato un’esclusiva destinata a far discutere tutto l’ambiente giallorosso. Specie vista la portata simbolica del nome pronunciato.

“Ci sono stati tanti depistaggi, se non bugie. Questo nome l’abbiamo già fatto: ma allo stato attuale, abbiamo moltissime ragioni di credere che Giampiero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Da quello che ci risulta, il tecnico avrebbe comunicato il desiderio di separarsi, vista l’impossibilità di raggiungere traguardi migliori di quanto già fatto. I giallorossi, dunque, tornano su Gasperini. O forse, non lo hanno mai mollato…“.

Il direttore ha poi aggiunto: “Bisogna specificare una cosa: Gasperini è sempre stato il primo nome sulla lista di Claudio Ranieri. Certo, bisogna vedere come verrà accolto da un ambiente che non l’ha mai visto con particolare simpatia“.

Roma: svanito Fabregas, Gasperini è la prima scelta

Nelle ultime 48 ore, il nome di Cesc Fabregas era stato indicato come candidato numero uno per la panchina della Roma. Ma come riportato anche da Sky Sport, la trattativa è naufragata definitivamente.

Il pressing sul Como era serrato. I Friedkin avevano proposto allo spagnolo un contratto triennale da 5 milioni a stagione, e dopo qualche esitazione Fabregas sembrava pronto ad accettare. Tuttavia, il club lariano non ha mai mostrato alcuna disponibilità a liberare il proprio allenatore, nonostante l’intervento in prima persona di Ghisolfi, che si è confrontato con il ds Ludi per cercare una soluzione, anche sul piano economico. Il tecnico spagnolo, poi, non ha mai nascosto di avere mire anche verso Milan e Inter, qualora si fossero aperti scenari di cambio panchina in casa nerazzurra o rossonera.

Vista l’impossibilità di portare a termine l’operazione, i Friedkin avrebbero accelerato a maggior ragione sul primo nome della lista di Claudio Ranieri, approfittando dell’empasse con l’Atalanta: Giampiero Gasperini, con cui sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima.