E se ti svelassi 9 metodi alternativi per usare in casa il classico borotalco? Il trucco numero 3 è geniale

Con questi metodi alternativi il borotalco non si andrà più ad usare solo allo stesso modo: queste idee sono tutte utili e geniali.

Il borotalco è uno di quei prodotti che non manca mai in casa, sin da quando si è piccini. Si tratta di una polvere finissima usata principalmente per la cura della pelle, ma ha anche altri usi domestici e cosmetici. In generale viene utilizzata per mantenere la pelle asciutta, specialmente nelle zone con pieghe, come ascelle, inguine, piedi, per prevenire irritazioni e sfregamenti.

Anche in ambito cosmetico il borotalco può essere davvero utile, infatti, in molti lo usano per fissare il trucco, per opacizzare la pelle o anche come se fosse una cipria molto leggera. E poi ovviamente c‘è anche chi preferisce usarlo prima d’indossare i vestiti, permettendo così al talco di assorbire sudore e umidità.

9 metodi alternativi per usare il borotalco che nessuno conosce: idee geniali e pratiche

Ebbene, per chi ama questa polvere profumatissima è giusto che sappia che in realtà esistono degli utilizzi alternativi davvero geniali e che rendono il borotalco un vero asso nella manica in casa e non solo. Alcuni di questi usi sono così speciali, che una volta provati non se ne potrà più fare a meno.

Ma quali sono quindi questi usi alternativi così speciali del borotalco? Scopriamoli nel dettaglio:

Assorbire macchie di olio: nel caso in cui si creano delle macchie di unto su tessuti, tappeti, ambiti e divani, versare sopra un generoso strato di borotalco aiuterà ad assorbir l’unto e ad eliminare la macchia; Elimina la puzza di chiuso: se in armadi e cassetti si sente un forte odore di chiuso, mettere del borotalco all’interno aiuterà a profumare subito; Elimina lo scricchiolio di ante e cassetti: se ci sono ante e cassetti che fanno rumore ogni volta che si aprono, mettere del borotalco lungo i binari aiuterà a risolvere il problema; Elimina cattivo odore dai libri: libri vecchie che non si usano da tempo possono avere cattivo odore, ma basterà mettere del borotalco dalle pagine per risolvere; Riduce i capelli grassi: se i capelli sono particolarmente unti, mettere del borotalco aiuterà ad assorbire il sebo in eccesso e a rendere i capelli più puliti; In palestra: il talco si usa molto anche in palestra prima di infilare i guantoni o prima d’impugnare gli attrezzi, assorbe il sudore e migliora l’impugnatura; Fissa il make-up: come detto in precedenze c’è chi usa il talco per fissare il trucco; Anti-sfregamento: soprattutto in estate, mettere del borotalco nell’interno coscia eviterà rossori ed arrossamenti; Elimina cattivo odore nelle scarpe: mettere del talco nelle scarpe assorbe l’umidità ed impedisce la formazione dei cattivi odori.

Insomma, con queste 9 idee alternative il borotalco non si userà mai più allo stesso modo. Diventerà un vero alleato in casa e non solo.