Doccia, meglio farla di primo mattino o la sera tardi? La risposta lascia tutti senza parole

Quando è meglio fare la doccia, di primo mattino oppure la sera? La risposta non è poi così scontata come tutti immaginano.

Una doccia calda, rilassante e confortevole è ciò che serve per sentirsi subito meglio, soprattutto se è l’unico modo per svegliarsi, oppure la giusta coccola serale prima id andare a letto. Un’abitudine molto importante e che diventa fondamentale per diversi aspetti: aiuta a rimuovere lo sporco, rilassa i muscoli e riduce anche lo stress.

C’è chi si lascia avvolgere dal getto per minuti interi e chi invece fa una cosa veloce e sbrigativa, giusto il tempo di insaponarsi e poi subito fuori. Ovviamente la durata della doccia non è poi così rilevante ai fini dell’igiene, quello che conta sarà essere certi di aver eliminato con cura tutto lo sporco, ma c’è una cosa che in tanti si chiedono, ossia quando è meglio fare la doccia, se di primo mattino oppure la sera prima di andare a dormire.

Doccia, quando è meglio farla, di primo mattino oppure la sera prima di andare a letto? La risposta arriva dagli esperti

Una corretta igiene personal è estremamente importante per eliminare sporco, germi e batteri e soprattutto per favorire anche il rinnovamento cellulare. Tuttavia, sono gli stessi dermatologi a dire che non si dovrebbe eccedere con le doccia e consigliano di farne una al giorno e non di più. Ora, chiarita questa questione, un altro punto importante è comprendere in che momento della giornata è meglio fare la doccia.

Detta così potrà sembrare una domanda banale, eppure il dubbio assale un po’ tutti. Una scelta che potrebbe dipendere da diversi fattori, ma che in realtà si presta ad una risposta soltanto. Infatti, dopo un’intera giornata passata fuori casa, a stretto contatto con smog, polvere e sporco che si appiccia ovunque, l’unica cosa migliore da fare non appena si rientra da casa è quella di spogliarsi e fiondarsi subito sotto la doccia.

In questo modo, saremo perfettamente puliti ed igienizzati pronti per la notte. Ma cosa fare se durante la notte si suda, visto soprattutto che ci avviciniamo all’estate? Dato che i dermatologi sconsigliano di fare più di una doccia al giorno, l’alternativa è quella di lavarsi a pezzi, giusto per eliminare quella sensazione di umido che abbiamo a causa della sudorazione notturna. Quindi, assolutamente sì alla doccia solo prima di andare a letto o al massimo appena rincasati.