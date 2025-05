Con il caldo si suda di più e si macchiano i cuscini: ecco come agire per eliminare aloni e cattivi odori

Con questo rimedio efficace si eliminano subito macchie gialle e cattivi odori dai cuscini: finalmente si potrà dormire sereni.

I cuscini, così come il materasso, sono elementi fondamentali del letto e che ci permettono di riposare bene, comodi e rilassati. La loro funzione principale, è ovviamente quella di sostenere correttamente la testa tenendola ben allineata con la schiena, permettendo in questo modo di poter dormire in modo adeguato e soprattutto rilassato.

Ovviamente, per poter garantire il giusto riposo, non solo i cuscini dovranno essere comodi, ma sarà altrettanto importante che siano sempre ben puliti ed igienizzati. Infatti, esattamente come capita per tutta la biancheria da letto, anche i cuscini tenderanno a sporcarsi e a diventare un vero covo di polvere, germi e batteri.

Il rimedio efficace per eliminare sporco, macchie e cattivi odori dai cuscini del letto

Ora che l’estate si avvicina e con le temperature sempre più alte, anche di notte si inizierà a sudare molto di più e di conseguenza anche i cuscini si andranno a sporcare molto più rapidamente e sulla loro superficie si potranno notare quei terribili aloni gialli provocati dal sudore stesso. Per non parlare poi dei cattivi odori, che si formeranno proprio a causa di una scarsa pulizia. Come fare quindi per rimuovere macchie e puzza dai cuscini? La soluzione è alla portata di tutti.

La prima cosa da fare per ottenere nuovamente cuscini puliti è quella di pretrattare le macchie gialle. Per poterlo fare, si dovrà preparare un mix con acqua calda e succo di limone. Una volta spremuto e filtrato il succo, si andrà a mescolare con l’acqua e poi si andrà a versare il tutto sul cuscini, strofinando leggermente per permettere alla miscela di penetrare nella macchia. Lasciare quindi agire per circa 30 minuti.

Una volta fatto questo si passerà alla fase successiva, ossia il lavaggio del cuscino stesso. In questo caso le opzioni sono due, o si mette in lavatrice se è abbastanza capiente, oppure si dovrà procedere con il lavaggio a mano. In questo secondo caso quindi, si riempirà una bacinella con 125 ml di aceto e 90 grammi di bicarbonato e acqua calda. Dopo averla preparata si immergeranno i cuscini e si lasceranno in ammollo per un paio d’ore. Dopodiché si farà scolare tutta l’acqua in eccesso e alla fine si faranno asciugare all’aria aperta. Ed ecco che finalmente i cuscini saranno come nuovi, senza macchie, ma soprattutto senza cattivi odori.