Con il caldo si suda di più e i cuscini si macchiano: io uso questo metodo e tornano subito bianchi e profumati

Come smacchiare i cuscini ingialliti utilizzando un solo ingrediente e anche del tutto naturale: torneranno ad essere perfetti.

I cuscini rappresentano un elemento fondamentale del letto, offrendo sostegno e comfort indispensabili per un riposo di qualità. Ci aiutano a riposare bene e ad affrontare un sonno sereno e prolungato e in alcuni casi ci aiutano anche ad alleviare dolori alla cervicale, alla testa e alla schiena.

Tuttavia, proprio come accade per il materasso, anche i cuscini tendono ad accumulare numerosi “residui” nel tempo e, per questo motivo, necessitano di una pulizia regolare. Infatti, senza rendercene nemmeno conto, limitandoci a lavare la sola federa, trascuriamo il fatto che anche il cuscino stesso dovrebbe essere igienizzato periodicamente per garantire un ambiente di riposo davvero sano.

Come eliminare le macchie gialle di sudore dai cuscini: un solo ingrediente e tornano come nuovi

Se già normalmente i cuscini tendono a sporcarsi abbastanza rapidamente, in estate la situazione peggiora nettamente. Infatti, sudando molto di più a causa delle alte temperature, i cuscini non solo tenderanno ad assorbire il sudore stesso, generando quindi cattivi odori, ma andranno anche a presentare delle macchie gialle davvero brutte da vedere.

Le macchie gialle sui cuscini non solo sono brutte da vedere, ma possono anche rappresentare un pericolo per la salute. La loro presenza infatti, indica che siamo in presenza di un cuscino sporco, trascurato e molto probabilmente pieno anche di germi e batteri. Ecco perché sarà importante agire il prima possibile e cercare di risolvere il problema. Arrivati a questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: come lavare i cuscini per eliminare le macchie gialle di sporco e sudore?

La risposta che verrebbe da dare è quella di metterli direttamente in lavatrice, ma ciò rischierebbe solo di rovinarli. Ecco che quindi, entra in gioco un efficace rimedio naturale a base di acqua e limone. Il procedimento è semplicissimo, si va preparare una bacinella capiente con acqua calda e il succo di 6 limoni. Si immerge il cuscino e si lascia in ammollo per qualche ora, girandolo di tanto in tanto e strofinando sulle zone più sporche. Dopodiché si risciacqua con cura, si fa perdere l’acqua in eccesso e si lascia asciugare al sole. Ed ecco che i cuscini sono tornati perfettamente puliti ed igienizzati.